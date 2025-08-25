Apuntes y comentarios

Diana Laura García Castillo y Ana Valeria Zárate Gómez, siguen haciendo historia dentro de la Liga MX Femenil, así como en el futbol potosino, al jugar en el Duelo de Estrellas, en el encuentro entre una selección de jugadoras mexicanas y extranjeras que participan en los distintos clubes de la Liga contra el Barcelona, campeón de España y de clubes europeos.

Sin duda alguna, Ana Valeria y Diana Laura son nuestras grandes representantes dentro del balompié nacional, ambas tomaron parte contra el monarca hispano, Valeria entró al minuto 80 en substitución de la tapatía Blanca Félix, tocándole la serie de penales, mientras que Diana ejecutó y anotó un penal, sin embargo la selección de la Liga que había empatado en el tiempo reglamentario, perdió 4-3 en penalties.

Lo más importante fue el fogueo y roce internacional que tuvieron las jóvenes potosinas, y que siguen estando en el radar de los técnicos nacionales y la Dirección de la Selecciones que preside Andrea Rodebaugh.

ADSL PIERDE EL CLÁSICO DEL CENTRO DEL PAÍS

En un partido que se esperaba cerrado y ríspido, el Atlético de San Luis ligó su tercera consecutiva, al perder 2 goles a 3 ante los Gallos Blancos de Querétaro, en el que fue el clásico del centro del país, como se le conoce desde 1957, en que por primera ocasión se midieron equipos potosinos y queretanos a nivel profesional. Aunque ya en el ámbito amateur la España Industrial de S.L.P. le tocó medirse contra el Hércules queretano, en la famosa y potente zona centro.

Joao Pedro que está resultando una de las mejores contrataciones del cuadro potosino, de los últimos tres años, pues lleva anotado un promedio de un gol por partido, que lo ubica como líder de goleo de la Liga con seis anotaciones, hizo los goles potosinos, uno con un solido remate y el segundo por la vía de penal, pero no les alcanzó para cuando menos rescatar un punto al equipo de Guillermo Abascal.

San Luis se puso al frente en el minuto 10, luego en el 23 Alí Ávila para Querétaro, y Juan Eduardo Robles pone adelante a los Gallos, que se ven empatados en el 73 por un penal que le cometieron a Joao Pedro, que se encargo de cobrar y anotar para empatar transitoriamente, pues en el 90+8 a punto de terminar el juego Homenchenko le da el triunfo a los queretanos, enviando al décimo lugar al conjunto sanluiseño con 6 puntos., que tendrán un encuentro muy complicado en la fecha 7, al recibir al campeón Toluca, que viene herido al perder con Cruz Azul 1-0.

ADSL FEMENIL SE IMPONE A NECAXA POR GOLEADA

Tras un primer tiempo en donde Necaxa se supo ordenar y defender bien, en la segunda parte el Atlético de San Luis que comanda Ignacio Quintana,, realizó algunos ajustes que le empezaron a redituar favorablemente, reflejándose en el marcador, para terminar imponiéndose de manera contundente y merecida por goleada de 3 a 0, con lo que el cuadro de casa consigue su cuarta victoria del torneo y primera en casa, llegando a 13 unidades, colocándose en la pelea por la clasificación.

La fiesta local en donde tuvo mucho que ver Michelle Gutiérrez y Rebeca Contreras, así como Mía Flores, inicio en el minuto 73 con el gol de Aidinn Muñiz, 12 minutos más tarde, en el 85 Becky Contreras se estrena en el futbol mexicano, poniendo el 2 a 0, y en el 90, Fernanda Sánchez logra colocar el 3 a 0, concretándose el triunfo contundente del equipo potosino., que parece ha encontrado la fórmula para no solo jugar con mayor orden, sino ganar, aunque se vienen partidos muy complicados.

