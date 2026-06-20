Argelia denuncia arbitraje ante FIFA

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ARGEL.- La Federación Argelina de Futbol (FAF) presentó un recurso oficial ante la FIFA por las decisiones arbitrales registradas durante la derrota por 3-0 frente a Argentina en el Mundial 2026, cuestionando especialmente la no expulsión de Lionel Messi tras una dura infracción sobre el defensor de los "Zorros del Desierto" Aissa Mandi.

Así lo informaron medios argelinos, entre ellos el principal diario deportivo del país, Compétition, que citó fuentes oficiales de la federación.

En el centro de la protesta figura la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak, acusado de haber adoptado decisiones que habrían influido de manera determinante en el desarrollo del encuentro correspondiente al Grupo J de la Copa del Mundo.

Según la presentación enviada por la federación norteafricana a la FIFA, el primer episodio cuestionado ocurrió a los 31 minutos de juego, cuando Messi -autor del primer gol argentino a los 17 minutos- impactó con los tapones en la pantorrilla del defensor Aissa Mandi sin recibir sanción disciplinaria alguna.

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Las imágenes de la acción se viralizaron posteriormente en redes sociales a nivel mundial, alimentando una intensa polémica sobre el arbitraje.

El segundo incidente señalado por la FAF se produjo a los 74 minutos, cuando el mediocampista argentino Alexis Mac Allister golpeó con el codo al delantero argelino Ibrahim Maza, quien cayó al suelo tras recibir el impacto en el rostro.

De acuerdo con la denuncia, tampoco en esa acción hubo intervención del árbitro ni del sistema VAR.

La federación argelina solicitó a la FIFA revisar ambos episodios y evaluar las decisiones adoptadas durante el partido, que finalizó con una contundente victoria de la selección argentina por 3-0.