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Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato

Enfrentará un partido complicado contra República Checa en la fase de grupos

Por El Universal

Junio 19, 2026 09:18 a.m.
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Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato
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      Cuando Javier Aguirre asumió la responsabilidad de dirigir a la Selección Mexicana por tercera vez en su carrera, la opinión pública se dividió entre quienes apoyaban su regreso y quienes lo rechazaban. El tiempo le dio la razón al "Vasco" que, al igual que en Corea-Japón en 2002, volvió a dejar como líder de grupo en una Copa del Mundo al Tri.

      Aguirre mantiene enfoque en objetivos mayores

      Sin embargo, los años de experiencia le hacen tomar una postura más relajada a Aguirre, quien no se emocionó por el liderato, ya que reconoce que el objetivo es mucho más grande.

      "No avanzamos caminando y en el futbol debes pasar página. No podemos pensar que estamos bien, porque ahora tenemos un partido complicado contra Chequia y luego ver qué rival nos toca, así que tenemos que poner a trabajar a nuestros analistas. Es anecdótico ser líder tanto en 2002 como hoy, porque lo que cuenta es el lugar final", mencionó el "Vasco" en conferencia de prensa después de la victoria sobre Corea del Sur.

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      Preparación para partido contra República Checa

      "FIFA hoy nos pone como 13 del mundo pero yo les digo a los jugadores que meternos entre los 10 mejores del mundo sería algo muy bonito", agregó Aguirre.

      El director técnico de México, resaltó la madurez con la que sus futbolistas aguantaron los ataques de los Tigres de Asia en la recta final del partido y cómo su equipo supo mantener la victoria.

      Finalmente, el estratega tricolor destacó que "el factor de jugar en México es importantísimo" y que el cierre de la fase de grupos contra República Checa no será sencillo.

      "Son bravísimos, con buen juego aéreo, no va a ser fácil y debemos mejorar algunas cosas", remarcó.

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