Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte

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El Festival de los Botes del Dragón se celebró el viernes en la China continental, Hong Kong y Taiwán con coloridas regatas, danzas del león y otras festividades. La fiesta, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es conocida por sus eventos deportivos, pero sus orígenes están arraigados en antiguas creencias sobre la salud, la protección y la armonía con la naturaleza.

"El hecho de que esta fiesta se haya conservado durante miles de años muestra cuánto valoramos nuestras costumbres tradicionales", dijo Meng Dongmei, una residente jubilada del distrito Tongzhou de Beijing.

Meng señaló que su familia celebra la fecha a través de una variedad de costumbres tradicionales. Preparan zongzi, los dumplings de arroz glutinoso asociados con el festival, y los niños usan pulseras de cinco colores que se cree que ahuyentan el mal.

"También aprendimos en línea sobre una receta tradicional que usa hojas de artemisa, dátiles rojos, azúcar morena y jengibre para hervir huevos", dijo Meng. "Escuchamos que podría ayudar a ahuyentar las enfermedades y mantener a la gente sana durante todo el año, así que esperamos que a través de este festival nuestra familia disfrute de buena salud".

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Carreras de botes congregan a miles de personas

En Beijing, las celebraciones de 2026 continuarán durante el fin de semana en el Gran Canal de la capital.

Los tres días de carreras incluyen competencias masculinas, femeninas y mixtas de 100, 200 y 500 metros (yardas). Equipos de Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi y Guangdong competirán durante todo el fin de semana festivo.

Se espera que más de 1.000 atletas y 200.000 espectadores se reúnan para el evento, dijeron los organizadores en un comunicado de prensa.

"La competencia ayudó a fortalecer nuestro espíritu de equipo", manifestó Li Maoshan, que participaba en las pruebas del viernes. "También nos dio la oportunidad de demostrar el espíritu de perseverancia y trabajo duro".

Más allá de las carreras

Entre los elementos culturales durante el Festival de los Botes del Dragón en Beijing hubo demostraciones de artes marciales Wing Chun, un mercado con artesanías tradicionales y una actuación en que los bailarines imitan los movimientos de un león.

Las actividades tenían como objetivo destacar los intercambios culturales entre el norte y el sur de China, de acuerdo con las autoridades.

La danza del león del viernes fue presentada por un grupo de artistas de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

"Dondequiera que haya una ocasión festiva, encontrarás danzas del dragón y del león", subrayó He Weihong, fundador del grupo. "Las carreras de botes del dragón y las danzas del dragón y del león son inseparables, ya que ambas forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial".

Antiguas costumbres sobre salud y protección

La fiesta, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es conocida por sus eventos deportivos, pero sus orígenes están arraigados en la historia china y en antiguas creencias sobre la salud, la protección y la armonía con la naturaleza.

El festival se asocia ampliamente con el antiguo poeta Qu Yuan, quien, según la leyenda, se ahogó hace más de 2.000 años.

La tradición de las carreras de botes del dragón nació del relato de que la gente salió en botes a buscar al poeta y arrojó arroz al río para que los peces no se comieran su cuerpo. Esa historia suele vincularse tanto con las actuales carreras de botes del dragón como con los zongzi que aún preparan las familias en toda China.

"La Fiesta del Bote del Dragón es probablemente la más rica y diversa de todos los festivales tradicionales chinos", señaló Liu Xiaofeng, profesor de Historia de la Universidad de Tsinghua. "En las distintas regiones, la gente desarrolló una gran variedad de tradiciones basadas en ideas vinculadas al solsticio de verano y al equilibrio del yin y el yang".

La fiesta sucede en el quinto mes del calendario lunar tradicional chino, alrededor de la época del solsticio de verano. Los antiguos chinos consideraban que este era un período en el que los insectos, las criaturas venenosas y las enfermedades se volvían más prevalentes, lo que dio lugar a una amplia gama de costumbres destinadas a preservar la salud y ahuyentar la desgracia.

"En esencia, el Festival de los Botes del Dragón trata sobre la prevención de enfermedades, ahuyentar el mal y mantener la salud", dijo Liu.

Algunas personas usan saquitos que contienen hierbas medicinales durante el festival. Otras fumigan sus hogares con humo, una práctica destinada a prevenir enfermedades expulsando cosas consideradas dañinas.

"Los chinos tradicionalmente han puesto un énfasis especial en la felicidad, el bienestar y vivir en paz y con seguridad", destacó Liu. "Casi todos los principales festivales de China están conectados de alguna manera con estas aspiraciones".

Tradiciones en evolución

En Hong Kong, los participantes lucieron disfraces que incluían una versión caricaturesca de la deidad taoísta china Ne Zha.

Guiadas por el estruendoso ritmo de sus tamborileros, las tripulaciones hundían sus remos en el agua al unísono, y cada bote avanzaba hacia la meta al tiempo que los espectadores los alentaban. Otros vieron las carreras en casa y disfrutaban con sus familias de zongzi.

"Hoy más del 64% de la población de China vive en áreas urbanas y los estilos de vida de la gente se han transformado", aseveró Liu. "En una gran ciudad, es difícil celebrar el festival de la manera en que la gente solía hacerlo en las comunidades rurales. Los festivales evolucionan junto con los tiempos".

Bao Nari, una residente de Beijing que pasó años lejos de casa cuando estudiaba en Japón, dijo que, aunque las carreras de botes no formaban parte de las celebraciones de su infancia, otras tradiciones de larga data del Festival de los Botes del Dragón, como usar pulseras de cinco colores, se transmitieron en su familia.

"Después de volver, me impresiona cuánto ha avanzado el desarrollo cultural aquí", dijo Bao. "Este patrimonio cultural se ha arraigado profundamente en nuestros corazones e inspira a nuestra generación a tener más confianza".