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Este miércoles fue presentado en las instalaciones de Distribuidora Tobsa el Huastecazo Zacawheels Adventure Team, una competencia de Off-Road que se desarrollará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, con la expectativa de reunir a aproximadamente 400 participantes. El evento está dirigido a los amantes del motociclismo todoterreno y las actividades de aventura, quienes tendrán la oportunidad de recorrer distintos escenarios naturales de San Luis Potosí.

La ruta tendrá como punto de partida la zona metropolitana de San Luis Potosí, con destino a la Huasteca Potosina, atravesando diferentes microclimas, caminos y terrenos técnicos que representarán un reto para las habilidades de los participantes. Entre los principales puntos contemplados en el recorrido se encuentran Tamasopo y Ciudad Valles, mediante una travesía todoterreno por etapas que permitirá disfrutar de la diversidad de paisajes y atractivos naturales de la entidad.

El Huastecazo busca combinar adrenalina, aventura, naturaleza y convivencia entre motociclistas y aficionados al Off-Road. Para el desarrollo de esta actividad, la organización ha preparado un esquema de apoyo logístico y cuenta con la colaboración de patrocinadores locales, con el propósito de brindar condiciones de seguridad y facilitar la participación de los aventureros durante las distintas etapas del recorrido.

Con esta propuesta, Zacawheels Adventure Team busca reunir a participantes de diferentes lugares en torno al deporte motor y las actividades al aire libre, además de promover los atractivos turísticos de la Huasteca potosina. Las personas interesadas en conocer futuras ediciones y las actividades del club pueden consultar las redes sociales de Zacawheels Motoclub o solicitar información vía WhatsApp al número 444 827 82 52.

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