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El Congreso de Jalisco otorgó un reconocimiento y homenaje a "una de las hazañas culturales más importantes en su cuadragésimo aniversario, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara", refirió el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, quien también fue rector de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Congreso de Jalisco reconoce impacto cultural y económico de la FIL Guadalajara

Bravo Padilla señaló que FIL Guadalajara es el encuentro literario más importante del mundo hispano, por lo que el solemne reconocimiento del Congreso jalisciense es un "acto de justicia", y agregó que el homenaje incluye a su organizadora, la UDG.

Asimismo, dijo que el encuentro es uno de los principales motores económicos de Guadalajara y del país. "Con estimaciones del propio gobierno del estado, cada edición deja una derrama superior a los 330 millones de dólares en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios, además de los servicios editoriales que aquí se pactan, rebasan los 40 millones de dólares", detalló.

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Propuesta para declarar patrimonio cultural inmaterial a la FIL Guadalajara

Bravo Padilla señaló que la derrama acumulada en las 39 ediciones previas de la FIL Guadalajara alcanza los 5 mil millones de dólares, además de dejar una huella importante en el paisaje de la ciudad de Guadalajara, ya que se han desarrollado en el radio de Expo Guadalajara decenas de hoteles, miles de empleos y bienestar para las familias del estado.

Por su importancia en el estado, y en la economía cultural y su incidencia en la sociedad, explicó el diputado, es que el Congreso de Jalisco, con apoyo de todos sus legisladores, le solicitó al Poder Ejecutivo los pasos para que la FIL Guadalajara sea declarada patrimonio cultural inmaterial de Jalisco. "Esa declaratoria no es algo simbólico, obliga al estado a garantizar su permanencia, promoción y difusión y abre la puerta para postularla ante la UNESCO", detalló Bravo Padilla.

En el contexto del 40 aniversario de la feria, el diputado rememoró al fundador y creador del encuentro, Raúl Padilla López, "quien, con mente visionaria, concibió a la feria con una naturaleza única, de ser, de forma simultánea, el gran mercado de negocios para los profesionales del libro, y un festival abierto, vivo y democrático", expresó.