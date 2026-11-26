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Como tantos de nosotros, Peter Gabriel piensa mucho en la inteligencia artificial.

En concreto, cuando un puñado de empresas avanza a toda velocidad hacia la creación de una hipotética inteligencia de máquina que esperan supere a la nuestra, el cantante y multiinstrumentista de 76 años reflexiona sobre lo que significa ser humano.

En su álbum más reciente, "o\i", la respuesta del exvocalista de Genesis parece ser: salgan, toquen el pasto y recuerden que todos estamos "hechos de tierra", como canta en una de las pistas más animadas, "Who Are We Talking To?".

Sin embargo, gran parte del disco tiene una solemnidad hipnótica que potencia su mensaje. "By the Nazarene with his Turing machine / I have been undone / By the mitochondria in my cells, by the ringing of the funeral bell / I have been undone" (Por el Nazareno con su máquina de Turing / he sido deshecho / por las mitocondrias en mis células, por el tañido de la campana fúnebre / he sido deshecho), canta sobre sintetizadores sobrios que recuerdan al órgano de una iglesia en "Been Undone".

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En un momento en que tantos contemplan la humanidad, Gabriel logra crear un álbum profundamente espiritual, que funciona como una obra complementaria de su disco de 2023, "i/o". Aunque en ocasiones sugiere trascendencia con referencias a imaginería cristiana, en estas 13 nuevas canciones Gabriel canaliza lo divino sobre todo mediante letras sobre la naturaleza y la mortalidad, acompañadas por su ya familiar sonido de músicas del mundo.

"In this entangled world / In the physical world / You can sense this is not all there is" (En este mundo enredado / en el mundo físico / puedes sentir que esto no es todo lo que hay), dice Gabriel, con una interpretación casi de declamación, en la ominosa y sonoramente austera "Sacrament".

La naturaleza influyó en más que solo sus letras. El ganador de siete premios Grammy y doble incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll lanzó una canción del álbum en cada luna llena de este año. El lanzamiento no tradicional del álbum es creativo, aunque algo cursi.

La mayoría de las canciones duran más de cinco minutos, y la más larga, "One by One (Bright-Side Mix)", roza los 10 minutos, uno de los muchos intentos aparentes de subvertir la economía de la atención. "You see the world now all connected / Flowing as a brain / You see the world the way it will be / Unfolding in your hands" (Ahora ves el mundo todo conectado / fluyendo como un cerebro / ves el mundo como será / desplegándose en tus manos), canta con gravedad sobre cuerdas sombrías en "What Lies Ahead".

A veces hay una tensión discordante entre algunas pistas de sonido desenfadado y su urgente mensaje profético.

En "Looking for the Happy", por ejemplo, Gabriel busca la alegría pese a los desafíos y el caos sobre un arreglo luminoso y alegre de instrumentos de metal. Aunque la negativa de Gabriel a caer en la desesperación es admirable, la canción no termina de convencer de que la felicidad pueda encontrarse mientras observamos "esta inteligencia feroz, que desafía aquello mismo que nos hace ser nosotros".

Aun así, este tipo de confrontación directa con nuestra realidad actual es algo digno de elogio. En medio de los temores de que la IA reemplace el arte creado por humanos, el lirismo áspero de Gabriel y su sonido lleno de alma recuerdan a los oyentes que nuestra relación con la vida, el envejecimiento y la mortalidad permite suponer con seguridad que eso no ocurrirá en el corto plazo.