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El partido de la Liga Europa entre el Besiktas y el Hapoel Beer-Sheva de Israel fue suspendido durante unos 30 minutos el jueves. Esto debido a que la policía se enfrentó con aficionados del club turco después de que estos exhibieran una pancarta en apoyo a Palestina.

Partido suspendido por pancarta y enfrentamientos

El encuentro, que se disputaba en terreno neutral en Batumi, Georgia, se detuvo a los 26 minutos, pero se reanudó tras la interrupción y el Besiktas terminó ganando 2-1.

La cadena turca Haberturk informó que la policía georgiana utilizó gas pimienta contra los aficionados del Besiktas, quienes también desplegaron una bandera palestina, lo que llevó al árbitro a detener el partido con el marcador 0-0.

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Reacciones oficiales y denuncias de violencia

En un comunicado, el Besiktas acusó a las fuerzas de seguridad georgianas de emplear una fuerza "desproporcionada" contra los seguidores antes y durante el partido.

"Condenamos enérgicamente a las fuerzas de seguridad por su uso de fuerza desproporcionada contra nuestros aficionados", manifestó el club. "También expresamos nuestros mejores deseos de una pronta recuperación a todos nuestros aficionados afectados por estos incidentes".

La Federación Turca de Fútbol condenó en X el trato a los seguidores del Besiktas, al señalar que fueron objeto de un comportamiento inaceptable y de discriminación. Indicó que presionaría para que se abriera una investigación.

La agencia estatal Anadolu informó que, previamente, los jugadores del Besiktas se negaron a estrechar la mano de sus homólogos del Hapoel.