¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A través de redes sociales se viralizó el video de un leopardo en un zoológico del suroeste de China, que ha despertado curiosidad entre los internautas por su apariencia regordeta.

Leopardo Pan Baobao y su vejez en el zoológico de Panzhihua

La grabación muestra a un ejemplar de leopardo, en el pequeño zoológico de Panzhihua, ubicado dentro del distrito de Dong en la provincia de Sichuan. Aunque al principio pasó desapercibido, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir las imágenes, enfatizando en el aspecto físico del animal.

Aunque su historia alcanzó gran popularidad en marzo de 2024, su imagen ha comenzado a circular nuevamente este 2026, pues los encargados del animal en el zoológico anunciaron la suspensión definitiva de su dieta para bajar de peso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente el ejemplar tiene 19 años, lo equivalente a unos 80 o 90 años humanos, por lo que, tras varios intentos por ponerlo bajo un régimen alimenticio, las autoridades del zoológico y personal veterinario decidieron enfocarse en darle una vejez tranquila, sin estrés y en un espacio cómodo.

Cuidado y alimentación del leopardo Pan Baobao

El felino se hizo popular por su cuerpo robusto, su prominente abdomen y su manera pausada de caminar, características que provocaron comparaciones con el personaje Benjamín Garraza de la película "Zootopia". Su aspecto desató comentarios y videos compartidos por usuarios de distintas partes del mundo.

Aunque al inicio los cuidadores modificaron su alimentación e hicieron ajustes para incentivar su actividad física, los intentos de reducir su peso no tuvieron los resultados esperados y, debido a su avanzada edad, el personal decidió no insistir en un régimen estricto y optó por una alimentación de calidad y atención veterinaria constante.

Actualmente, su alimentación incluye más de 500 gramos de carne de res y pollo, mientras que sus cuidadores buscan mantenerlo activo mediante estímulos y objetos de juego dentro de su recinto.

La popularidad de Pan Baobao contribuyó a atraer visitantes al zoológico de Panzhihua, convirtiéndolo en uno de los animales más reconocidos del recinto. En 2025, incluso recibió un nombramiento simbólico como director honorario de turismo de la ciudad, un reconocimiento relacionado con el interés que despertó entre los visitantes y su impacto como figura viral.

"Los animales son en realidad como las personas. A medida que envejecen, su piel se vuelve flácida. En esta etapa, lo más importante es mantener su estado y garantizar su salud. No solo deben comer lo suficiente, sino que también deben recibir una nutrición adecuada", señaló el cuidador del zoológico Zhang Songwen al medio The Sun.