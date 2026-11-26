¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.— Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que se haya registrado una explosión en su red de ductos en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y precisó que el siniestro reportado la tarde de este jueves correspondió a un incendio en un pastizal próximo a su infraestructura de transporte.

La emergencia fue reportada alrededor de las 16:40 horas en las inmediaciones del ejido Las Palomitas, comunidad ubicada a pocos kilómetros de la refinería de Cadereyta.

Aunque las primeras versiones apuntaban a una posible detonación y fuga de hidrocarburo en un tramo del poliducto Madero–Linares–Cadereyta —de entre 10 y 12 pulgadas de diámetro—, la empresa productiva del Estado aclaró a través de sus canales oficiales que no hubo explosión en la tubería.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal de Cadereyta y brigadas especializadas de Pemex acudieron al sitio para sofocar las llamas, logrando controlar el fuego en menos de una hora.

De acuerdo con el balance oficial, el incidente no dejó personas lesionadas ni representó riesgo para los habitantes de las zonas aledañas. Personal técnico de la petrolera permanece en el lugar realizando inspecciones de seguridad para verificar el estado de la infraestructura y determinar el origen del incendio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí