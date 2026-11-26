Pachuca recibe a Chivas en partido de ida de cuartos final
Benjamín Mora y sus Tuzos buscan sorprender a los tapatíos
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Pachuca recibe en el Estadio Hidalgo a las Chivas del Guadalajara, líderes del Apertura 2026, en la Ida de los Cuartos de Final.
Pachuca recibe a Chivas en la ida de cuartos final Apertura 2026
El cuadro rojiblanco llega con la inmensa responsabilidad de encontrar un resultado positivo para no sufrir de más ante los hidalguenses en esta fase del certamen y así continuar con el objetivo de llegar a la final.
Chivas y Tuzos buscan ventaja en cuartos final Apertura 2026
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Los Tuzos de Benjamín Mora quieren dar una campana en este primer duelo para poner en una posición incómoda a los rivales, quienes lucen como los grandes favoritos para llevarse la llave.
En fase regular, el cuadro hidalguense y el Rebaño firmaron el empate de 1-1 en esta misma cancha en la Jornada 6 del torneo, donde Roberto 'Piojo' Alvarado abrió el marcador y, posteriormente, Salomón Rondón encontró el tanto de la igualdad vía penalti.
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