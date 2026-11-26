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Petróleos Mexicanos (Pemex) debe transparentar el pago que realiza a sus proveedores, y agilizar la liquidación de sus adeudos, urgió Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac).

Entrevistado en el marco del Foro desarrollo económico del sector de Hidrocarburos organizado en la Cámara de Diputados, el ejecutivo fue consultado sobre las sensaciones que le deja a la Asociación las versiones de que los pagos sí están fluyendo para los grandes proveedores y contratistas de proyectos como Zama o Trion, los cuáles son la apuesta de la petrolera para aumentar su producción de crudo.

"Pues sí, nosotros pugnamos porque haya más transparencia para saber a quién se le paga y que todo mundo lo conozca", señaló Espino de la Peña.

En su portal electrónico, Pemex eliminó definitivamente la lista de los adeudos con proveedores, que indicaba uno a uno el monto pendiente e incluso por subsidiaria.

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Ahora en el portal Pemex + Transparente, solo se puede obtener el adeudo del proveedor que solicite sus cuentas y no el total que podría dar luz de a quién está pagando la compañía y a quién no y desde cuándo.

"Un señalamiento que me parece injusto que hizo el director de Petróleos Mexicanos que dijo que había responsabilidad de los contratistas porque no dispersaban los recursos de lo que se había pagado. Y pues eso no tiene ningún fundamento, el que ha incumplido, el que ha afectado toda la cadena valor es Petróleos Mexicanos, al no honrar sus compromisos contractuales", señaló el ejecutivo.

Deuda millonaria y programa ónix para pagos

Pemex registra en sus estados financieros una deuda con proveedores y contratistas de 414 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre.

Ante esta problemática que ha crecido desde el gobierno pasado, la administración pública ha señalado que implementará un esquema de financiamiento y pagos respaldado con Banobras denominado ónix 2.

Además, funcionarios y la presidenta Claudia Sheinbaum han señalado que Pemex ha pagado en este año más de 900 mil millones de pesos; no obstante, para el ejecutivo no es suficiente.

"Dicen que se ha pagado casi 1 billón de pesos, hay que ver el monto de la actividad, el hecho de que no están cumplidos los compromisos con muchas de las empresas, y hay no hay comunicación con la empresa. Entonces, nosotros estamos apelando a que se le ponga una solución a eso", añadió el ejecutivo.

Problemas en facturación y adeudos persistentes

Espino de la Peña señaló que con el programa ónix 1 se pagaron adeudos de 2025 y 2026, pero que las cuentas por pagar de 2024 siguen pendientes.

Incluso señaló que hay servicios que no se han podido facturar por el sistema de codificación de pagos y descuentos, lo que querrá decir que el monto de adeudos a proveedores y contratistas seguramente es superior al que Pemex reconoce en sus estados financieros.

"Son adeudos, si hablamos de 2024, que ya tienen casi 3 años. Equivale a que a Pemex no le paguen el barril de petróleo que vende o que se lo pagaran a los 3 años. Erosiona toda la cadena valor, afecta mucho", señaló.

Finalmente dijo que el sector privado sí tiene interés de participar en los proyectos del gobierno federal y Pemex para la extracción de gas con métodos no convencionales, aun cuando los adeudos con las empresas persisten e imprimen riesgos para las compañías.

"Sí hay interés, pero estamos exhortando a Pemex a que cumpla con sus compromisos contractuales. En realidad, esta crisis de pagos tiene desde que inició este gobierno como que no hubo mucha comunicación en la administración anterior y en esta administración. Pero insisto, se iba a hacer una auditoría de los adeudos. Se dice que se sigue haciendo en 2024, pero pues ya pasaron tres años. Los servicios se prestaron y no están cubiertos. Es algo muy irregular", señaló el marco del Foro de hidrocarburos promovido por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.