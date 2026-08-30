Santiago Giménez deja Milan para jugar en Porto Portugal

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Santiago Giménez continuará su carrera en el futbol de Portugal con el Porto. Después de arduas negociaciones con los Dragones, el conjunto italiano acordó la salida del delantero mexicano, luego de que éste no contara para el entrenador Ruben Amorim.

El acuerdo se firmó en una sesión de préstamo sin cargo, con una opción de compra al final de la temporada por una suma de 18 millones de euros más objetivos; esto dependiendo del rendimiento del "Bebote".

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Para el Milan, el fichaje de Giménez representó una pérdida económica, ya que a penas el año pasado pagaron cerca de 35 millones de euros al Feyenoord, de los Países Bajos, por su fichaje.Mientras que para "Santi" es una oportunidad de oro para revaluar su carrera en Europa, con un equipo que constantemente pelea por el campeonato lusitano y que está constantemente en la Champions League.El delantero de 25 años se marcha de Milan con cinco anotaciones y una asistencia de gol en los 30 partidos jugados en las temporadas 2024-25 y 2025-26.El Dato18 millones de euros le costará al Porto adquirir la carta de Santiago Giménez al Milan cuando acabe la sesión de préstamo.