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Cruz Azul incorpora a Alan Mozo como lateral derecho

La directiva de Cruz Azul busca competencia en la lateral derecha con la llegada de Alan Mozo.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 11:39 a.m.
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Cruz Azul incorpora a Alan Mozo como lateral derecho
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      Cruz Azul por fin encontró al lateral derecho que tanto estaba buscando, se trata de Alan Mozo, quien, en el partido ante Chivas, ya no entró en la convocatoria de los Tuzos.


      El defensor surgido de la cantera de Pumas se convertirá en el segundo refuerzo de La Máquina para el presente torneo.

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      Los celestes buscaban desesperadamente un jugador de sus características que pudiera llenar el hueco que dejó desde el torneo pasado la salida de Jorge Sánchez y lo encontraron en Mozo, un jugador que ya tiene algunos años que demostró su mejor versión tanto con Pumas como con Chivas.
      Jeremy Márquez había sido el encargado de jugar esa posición, sin embargo, la carga de partidos y la lesión del canterano Jorge Rodarte hizo que la directiva encabezada por Iván Alonso se apresurara a cerrar a Alan Mozo antes del cierre de registros, no solo para generar competencia, sino también, para darle a Joel Huiqui la posibilidad de regresar a Márquez a su posición habitual; tal y como lo hizo ante Necaxa el pasado viernes.
      En el presente torneo, el canterano universitario registra cuatro partidos jugados, de los cuales tres fueron partiendo desde el once titular, una clara señal de que las lesiones quedaron atrás.

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