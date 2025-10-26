Asesinato de aficionado de Chivas conmociona a Guadalajara

logo pulso
La muerte de un joven seguidor de Chivas en Guadalajara genera consternación en la ciudad

Por El Universal

Octubre 26, 2025 10:09 a.m.
A
GUADALAJARA, Jal. (EL UNIVERSAL).- Un joven de 16 años murió y otros dos resultaron heridos cuando hombres encapuchados los atacaron a golpes y con armas blancas cuando regresaban de haber dado serenata a los jugadores de Chivas previo a su encuentro con Atlas.

La Fiscalía de Jalisco informó que se trató de un ataque directo contra los tres aficionados cuando caminaban por la avenida Mariano Otero casi esquina con la calle Granate, en la colonia Verde Valle, en Guadalajara.

El joven fallecido fue identificado como José Eduardo Ramírez Ávalos, estudiante de la preparatoria regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Ante lo sucedido, la casa de estudios emitió un comunicado en el que exigió el esclarecimiento del asesinato. "Exigimos que se esclarezca y se haga justicia de este lamentable hecho. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y amigos", señaló la Universidad.

En tanto, aunque las autoridades no han identificado a los agresores, mediante redes sociales la hermana del joven asesinado, Andrea Ramírez, aseguró que fueron aficionados del Atlas los que atacaron a su hermano y a quienes lo acompañaban.

