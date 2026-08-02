Atlante vence al campeón

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México.- Atlante llegó al Estadio Banorte con la etiqueta de víctima, pero salió como el gran protagonista de la noche. Los Potros derrotaron 2-3 a Cruz Azul y firmaron una de las mayores sorpresas del torneo. Miguel Herrera volvió a celebrar frente a un rival al que suele complicar.

La Máquina apostó por un equipo alterno para cuidar a varios titulares antes del arranque de la Leagues Cup. La decisión pasó factura desde los primeros minutos. Cruz Azul nunca encontró ritmo, perdió los duelos individuales y permitió que Atlante tomara el control del partido.

El primer aviso llegó con un disparo que terminó en el poste. Poco después apareció el error de Andrés Gudiño. El arquero salió sin fuerza para cortar un centro y Luis Puente aprovechó la oportunidad para marcar de cabeza al minuto 44. El guardameta reclamó una falta que nunca existió.

El descanso no cambió la historia. Apenas comenzó el complemento, Luis Calzadilla apareció sin marca dentro del área y definió para el 2-0. Los reclamos entre los jugadores celestes reflejaron el desconcierto de un equipo que nunca logró reaccionar.

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Cruz Azul encontró un poco de esperanza al minuto 70. Nicolás Ibáñez venció a Óscar Jiménez y acercó a los locales en el marcador. El estadio volvió a creer en una remontada, pero esa ilusión desapareció casi de inmediato.

La respuesta azulgrana fue inmediata. Tras una revisión en el VAR, el árbitro señaló penal para Atlante. Jhojan Julio tomó la responsabilidad y venció a Gudiño desde los once pasos. El festejo de Miguel Herrera dejó claro el valor de una victoria sobre el vigente campeón.

Ese tercer gol terminó por romper el ánimo cementero. Joel Huiqui sufrió su primera derrota como entrenador de Cruz Azul y comprobó que todavía hay aspectos por corregir. La pausa por la Leagues Cup llegó en un momento oportuno para recomponer el camino.

Todavía hubo espacio para un último golpe anímico. En el tiempo agregado, a Agustín Palavecino metió el segundo para Cruz Azul. Previo a esta jugada llegó el error del "Toro" Fernández que pudo cambiar la historia, luego de fallar un penalti.

El silbatazo final confirmó una noche redonda para Atlante, que ganó con autoridad, aprovechó cada error de su rival y salió del Banorte con tres puntos de enorme valor.