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Ana María Torres gana oro en triatlón de JCC

La venezolana María Velásquez y la mexicana Rosa María Tapia obtuvieron plata y bronce respectivamente

Por EFE

Agosto 01, 2026 04:23 p.m.
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Foto: EFE

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      La mexicana Ana María Torres conquistó este sábado la medalla de oro en la prueba individual femenina de triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

      Torres se impuso tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1:59.00.

      La medalla de plata fue para la venezolana María Velásquez, quien tuvo un crono de 1:49.39 y la medalla de bronce la ganó Rosa María Tapia, de México, con marca de 2:00.08.

      En la competencia, celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo, participaron 26 triatletas.

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