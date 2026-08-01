Ana María Torres gana oro en triatlón de JCC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La mexicana Ana María Torres conquistó este sábado la medalla de oro en la prueba individual femenina de triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Torres se impuso tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1:59.00.

La medalla de plata fue para la venezolana María Velásquez, quien tuvo un crono de 1:49.39 y la medalla de bronce la ganó Rosa María Tapia, de México, con marca de 2:00.08.

En la competencia, celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo, participaron 26 triatletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí