"Spider-Man: Un nuevo día" arrasa en México

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En sólo tres días, "Spider-Man: Un nuevo día", se colocó dentro del Top Ten de películas más vistas en México durante el 2026, al registrar 3.2 millones de asistentes, superando a títulos como "Moana" y "El día de la revelación" con semanas en cartelera.

Esto de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), las cuales arrojan que el héroe arácnido recaudó hasta la noche de ayer más de 256 millones de pesos, la mitad de lo registrado por su antecesora de 2021, pero durante todo el fin de semana.

Se estima que el lunes la cinta protagonizada por Tom Holland rebase los 6 millones de boletos vendidos, con lo cual superaría a la animación "Super Mario Galaxy", que por ahora ostenta el primer sitio de asistentes en su primer fin de semana durante el presente año.

Los 3.2 millones de boletos comprados para ver la nueva aventura de "Peter Parker" en apenas 72 horas en salas nacionales, son similares a los que títulos como "Michael" y "El diablo viste a la moda 2" consiguieron, pero en el doble del tiempo cuando salieron a salas.

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Impacto en la comunidad

La pregunta no es si "Spider-Man: Un nuevo día" tendrá buenos números, sino que si tendrá la fuerza suficiente para llegar a lo conseguido por su antecesora de 2021, "Spider-Man sin camino a casa", la cual al final de su corrida comercial contabilizó 23.4 millones de boletos vendidos.

¿De qué trata "Spider-Man: Un nuevo día"?

La nueva historia transcurre cuatro años después de "Spider-Man: sin camino a casa" en cuyo final Parker toma la decisión de que todo el mundo olvide quien es él y el arácnido, con todo lo que eso conlleva, desde ver como su amada MJ (Zendaya) inicia relaciones románticas con otros jóvenes, hasta no contar con quien lo ayude en su lucha contra los villanos como Scorpio.

En este año la cinta más vista es "Toy Story 5" que lleva 17 millones de espectadores (cerca de superar a "Lilo & Stich" la más exitosa del 2025); el segundo escalafón en este 2026 recae en "Super Mario Galaxy" con más de 15 millones de butacas ocupadas.