Suben 35% las exportaciones de aguacate a EU
El crecimiento en exportaciones beneficia a productores de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las exportaciones mexicanas de aguacate hacia Estados Unidos registraron un crecimiento de 35% en el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).
Crecimiento y cifras de exportación
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, las y los productores mexicanos enviaron 501 mil 824 toneladas de aguacate entre enero y abril del año en curso. Este volumen fue superior a las 370 mil 551 toneladas exportadas durante el mismo periodo del año anterior.
A través de un comunicado, la dependencia del gobierno federal destacó que en marzo se mandó un volumen de 148 mil 511 toneladas, lo que representó un aumento del 57% de este fruto en comparación con el mismo periodo de 2025.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Impacto económico y liderazgo internacional
El aguacate mexicano se colocó como el segundo producto agroalimentario de México a Estados Unidos en 2025, cuando se alcanzaron 3 mil 653 millones de dólares, equivalentes al 8.1% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a ese mercado.
Dichas exportaciones contribuyen al desarrollo económico de las regiones exportadoras de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit, y "reafirma el liderazgo de México como el principal proveedor mundial de este fruto".
"Estos resultados reflejan la competitividad de la cadena productiva del aguacate, principalmente del esfuerzo y compromiso de las y los productores, empacadores, exportadores y autoridades para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, sanidad e inocuidad que demandan los mercados internacionales", indicó.
no te pierdas estas noticias
Suben 35% las exportaciones de aguacate a EU
El Universal
El crecimiento en exportaciones beneficia a productores de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit.
Ganancias de Pemex se redujeron 69.7%
El Universal
El rendimiento neto de la petrolera mexicana se ubicó en 18,024 millones de pesos
Petroleras de EU obtienen enormes ganancias
AP
Aprovechan la guerra en OM aumentando costos de petróleo y gas