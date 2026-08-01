Infantino frena su iniciativa de capital privado

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Al igual que con el proyecto de la Superliga, el plan de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de abrirse a inversores privados fracasó en cuestión de días, tras las críticas de (casi) todas las federaciones miembro.

"Después de escuchar atentamente todos los puntos de vista, quedó claro que el proyecto era divisivo (...) y ya no cumplía el objetivo inicial", a saber, "unir y progresar", rectificó el presidente Gianni Infantino. "Por lo tanto, la propuesta no será adoptada", subrayó.

La posición del dirigente italo-suizo ya se había debilitado tras la dimisión de su asesor principal, Carlos Cordeiro. Pero la apertura al capital privado provocó de inmediato indignación. La reacción más dura provino de la UEFA, que, con sus 55 federaciones miembro, llegó incluso a amenazar con un boicot a los eventos organizados bajo los auspicios de la FIFA, comenzando por la Copa del Mundo.

Presentado el martes para sorpresa de todos, el plan tenía como objetivo aumentar la financiación para el desarrollo del fútbol a 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Infantino pretendía crear una empresa —FIFA Forward Enterprise (FFE)— abierta a inversores privados, que gestionaría las actividades comerciales y los eventos de la FIFA.

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"El futuro del fútbol mundial debe organizarse siempre en torno a la consulta adecuada, el diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza de nuestro deporte", declaró el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Tras celebrar la retirada, pidió "transparencia" en cualquier iniciativa similar futura.

"Nos complace que se haya priorizado la unidad de todas las confederaciones y federaciones en aras del fútbol", escribió la Federación Mexicana de Fútbol en X. La CONCACAF, integrada por 41 asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó la propuesta.

La AFC no tardó en sumarse, lamentando la falta de transparencia y de consenso general. Las confederaciones africana y de Oceanía fueron las menos críticas, invitando a sus respectivas federaciones miembro a examinar el proyecto, mientras que la CONMEBOL de Sudamérica solicitó aclaraciones.

La FIFA pretendía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de acciones de la FFE a inversores privados, quienes conservarían participaciones minoritarias de hasta el 20%.

Entre los posibles inversores, los críticos del plan destacaron el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Infantino, por su parte, nunca ha ocultado sus estrechos vínculos con el presidente estadounidense, antes y durante el último Mundial. Cada una de las 211 federaciones miembro podría recibir un pago único de 20 millones de dólares a principios de 2027, lo que aumentaría su financiación para el periodo 2027-2030 de 8 millones a 20 millones de dólares.

"Esto es una forma de chantaje", declaró Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, afirmando que la FIFA "no necesita este dinero".

Los miembros de la FIFA tenían hasta el 19 de septiembre para decidir, según una carta enviada por Infantino y revelada por algunos medios de comunicación.

Este plazo tan ajustado también se explica por las elecciones presidenciales de marzo de 2027, en las que Infantino es actualmente el único candidato. Pero ahora este tropiezo podría poner en entredicho un cuarto mandato que parecía asegurado. Y Salman, miembro de la familia real bareiní, suena como posible aspirante.