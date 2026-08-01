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Cae presunto secuestrador de dos jóvenes en 2022

La Fiscalía detuvo a Alberto "N" por el hecho ocurrido en mayo de ese año

Por Pulso Online

Agosto 01, 2026 03:30 p.m.
A
Cae presunto secuestrador de dos jóvenes en 2022
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en concurso real con secuestro agravado.

      Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2022, cuando presuntamente dicho sujeto participó en la privación de la libertad de dos adolescentes en la zona metropolitana potosina.

      Con los datos de prueba integrados por el Ministerio Público, un Juez de Control libró el mandamiento judicial, el cual fue cumplimentado por la Policía de Investigación (PDI).

      El imputado fue puesto a disposición del Juez que lo requiere, donde continuará su proceso legal.

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