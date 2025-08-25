Atlético División sigue líder en Torneo Quetzal de Liga Azteca

El Torneo Quetzal Apertura 2025 avanza y la competencia se intensifica en la lucha por la cima de la tabla. Tras disputarse 14 jornadas en la categoría Estelar, el equipo de Atlético División conserva el liderato gracias a su paso firme, sumando 23 puntos producto de 11 victorias, un empate y solo dos derrotas, con un total de 53 goles a favor y una diferencia de +32.

En el segundo lugar aparece Real Estanzuela, con 8 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, suma 20 unidades, manteniéndose como el principal perseguidor del líder. Más abajo, en la tercera posición, se encuentra Deportivo Independiente, que con 19 puntos aún pelea por acercarse a la cima, respaldado por su constancia y diferencia de goles de +11.

La parte media de la tabla está marcada por el rendimiento de Atlético Casanova, que ocupa el cuarto puesto con 16 puntos, seguido por Carpintería Benja’s, que suma 15 unidades y busca meterse en zona de protagonismo.

En tanto, Mulas de Moreno FC (14 pts), Club Toluca (11 pts) y Atlético Paisanos (7 pts) se ubican en la parte baja de la clasificación, mientras que Real Saucito (6 pts) y Atlético Gota Blanca & (5 pts) cierran la tabla general, con un desempeño irregular y una defensa que ha recibido más goles de los anotados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe destacar que por acuerdo de asamblea se aplicó un descuento de 2 puntos, lo que también ha incidido en la conformación de la tabla de posiciones.