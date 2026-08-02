Bailey muestra su potencial

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FLORHAM PARK.- David Bailey ya está haciendo sentir su presencia después de apenas tres sesiones de práctica en el campamento de entrenamiento de los Jets.

Basta con preguntarles a los compañeros y entrenadores, que están impresionados con el cazamariscales.

"Lo veo en el backfield todo el tiempo. O sea, Dios mío", indicó el sábado el tackle defensivo Harrison Phillips comentó entre risas.

La selección global número 2 arrancó rápido este verano. Durante la segunda práctica del campamento de los Jets el jueves, se le acreditaron tres "capturas" —por supuesto, no hay contacto con los quarterbacks—, incluida una en la que arrolló con potencia al tackle derecho Armand Membou y pasó zumbando junto al corredor Breece Hall para llegar hasta Geno Smith.

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"Oh, va a ser fenomenal. Va a tener una carrera larguísima", se deshizó en elegios el liniero defensivo Kingsley Enagbare. "El límite es el cielo para ese tipo. Literalmente puede hacerlo todo: puede frenar la carrera, puede presionar al pasador".

Ese es el talento del que los Jets se enamoraron de cara al draft.

Y Bailey entiende eso, junto con la responsabilidad que conlleva ser una selección tan alta.

"No diría necesariamente que siento presión. Está en el fondo de tu mente", indicó Bailey. "Como que sabes que eres la selección número 2, sabes que hay expectativas altas por parte de los aficionados y también de los compañeros y del cuerpo técnico y de todo. Pero trato de que eso no me afecte. Trato de decir que, en realidad, nada ha cambiado".

"Sé que si quiero ser el mejor hay ciertas cosas que tengo que hacer".

En esa lista: comprender a fondo el libro de jugadas defensivas de Aaron Glenn, estudiar videos, cuidar su cuerpo como profesional y observar a otros cazamariscales a los que intenta emular.

Bailey dijo que Von Miller es el primer jugador que estudió a fondo, sobre todo porque el novato de 1,91 metros y 114 kilos tiene una constitución física similar. Pero también se ha enfocado en jugadores como Aidan Hutchinson y Myles Garrett.

"Me doy cuenta de que tengo mi propio juego personal. Así que es como un proceso al seleccionar lo que crees que puedes añadir a tu repertorio, pero también quizá hacer ciertos ajustes en cuanto a cómo lo vas a ejecutar en el campo", explicó Bailey.