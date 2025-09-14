logo pulso
Bayern destroza al Hamburgo

El conjunto alemán se prepara para el Chelsea en la Liga de Campeones

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Bayern destroza al Hamburgo

BERLÍN.- Bayern Múnich se alistó para su debut en la Liga de Campeones contra el Chelsea al aplastar 5-0 al Hamburgo SV el sábado en la Bundesliga.

Serge Gnabry abrió el marcador en el tercer minuto, Harry Kane asistió a Aleksandar Pavlovic en el noveno y luego convirtió un penal, poco antes de que el colombiano Luis Díaz hiciera el 4-0 con un disparo desviado en el 29.

El portero del Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, evitó un marcador más abultado.

El jefe de transpasos del Bayern, Max Eberl, reconoció el viernes que preferiría ver al portero israelí Daniel Peretz en la portería del Hamburgo. Peretz se unió al Hamburgo cedido por el Bayern en la pretemporada con la esperanza de obtener más tiempo de juego, pero Heuer Fernandes ayudó a su equipo a ascender la temporada pasada y ha mantenido el favor del entrenador Merlin Polzin para su regreso a la Bundesliga.

El delantero senegalés Nicolas Jackson debutó en la Bundesliga después de que el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, lo envió al campo tras el medio tiempo, pero la intensidad del Bayern disminuyó con el resultado ya claro: Kane tuvo que esperar hasta el 62 para conseguir su segundo gol.

Ambas aficiones se abstuvieron de cantar y animar durante la segunda mitad debido a dos emergencias médicas en las gradas. Los seguidores reanudaron una vez que recibieron el visto bueno.

El Bayern recibe el miércoles al Chelsea, cuando Jackson tendrá un rápido reencuentro con sus antiguos compañeros.

Serhou Guirassy anotó nuevamente y el Borussia Dortmund derrotó 2-0 al Heidenheim, que se quedó con 10 hombres.

El Heidenheim inició de forma atroz con el defensor Leart Pacarada saliendo lesionado antes de que el delantero georgiano Budu Zivzivadze fuera expulsado por una dura entrada sobre Felix Nmecha.

Guirassy abrió el marcador a los 33 minutos con un cabezazo y llevó su cuenta a cuatro anotaciones en tres duelos. Maximilian Beier añadió otro antes del descanso.

