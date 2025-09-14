logo pulso
Robson Bambu llega al ADSL

El jugador brasileño se convierte en nuevo defensa del cuadro potosino

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Robson Bambu llega al ADSL

El Club Atlético de San Luis anunció oficialmente la incorporación del defensa brasileño Robson Bambu, quien llega procedente del SC Braga de Portugal para reforzar la zaga potosina en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El futbolista de 27 años, oriundo de Sao Vicente, Brasil, inició su trayectoria en el Santos FC, donde debutó en 2018. Posteriormente se consolidó como titular con el Athletico Paranaense, institución con la que conquistó el Campeonato Paranaense y la Copa de Brasil en 2019.

En 2020 dio el salto al futbol europeo con el OGC Nice de Francia y, tras etapas en préstamo con Corinthians y Vasco da Gama, volvió a Europa en 2024 para vestir las camisetas del Arouca y posteriormente del SC Braga, club con el que disputó la temporada 2024/25.

En el plano internacional, Bambu ha defendido los colores de Brasil en las selecciones Sub-20 y Sub-23, participando en torneos oficiales como el Sudamericano y el Preolímpico de 2020, clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al ser presentado con los potosinos, el defensor manifestó su entusiasmo y compromiso: “Llego con la motivación de consolidarme en el equipo y aportar mi experiencia internacional para fortalecer la defensa del Atlético de San Luis”, señaló.

