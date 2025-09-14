Vingegaard gana la etapa reina

BOLA DEL MUNDO.- Jonas Vingegaard está a punto de ganar la Vuelta a España después de aumentar su ventaja en la etapa decisiva del sábado, un recorrido de montaña que fue brevemente interrumpido por otra protesta contra Israel.

La Vuelta será el tercer título de Grand Tour de Vingegaard, sumándose a los dos títulos del Tour de Francia que el danés ganó en 2022 y 2023.

Vingegaard ganó la etapa de montaña del sábado de 165 kilómetros que termina en la cima del ascenso Bola del Mundo, de categoría especial, en 3 horas y 56 minutos.

El líder de Visma-Lease a Bike dejó atrás a su principal rival, João Almeida, y al resto de los perseguidores más resistentes en los kilómetros finales de la brutal subida con pendientes del 20%.

Almeida terminó cuarto, 22 segundos detrás. Eso significó que Vingegaard extendió su ventaja sobre Almeida a 1 minuto y 16 segundos, a falta del paseo ceremonial del domingo a Madrid.

La costumbre de la carrera en un Grand Tour dicta que ningún corredor desafiará al líder en la etapa final.

OTRA PROTESTA INTERRUMPE LA CARRERA

Varias docenas de personas interrumpieron brevemente la etapa del sábado a unos 19 kilómetros de la línea de meta cuando una multitud se lanzó a la carretera y se sentó. Algunos llevaban banderas palestinas.

Luego, algunas personas intentaron ponerse en el camino de los ciclistas que pasaban a toda velocidad, pero la policía logró mantenerlos a raya. Tomó varios minutos para que todos los ciclistas y vehículos del equipo avanzaran.

La carrera se ha visto afectada por múltiples concentraciones de personas que protestan contra la presencia de un equipo de propiedad israelí. La del sábado fue la sexta etapa de las últimas 10 en ser interrumpida por protestas.

Varias personas también ondeaban banderas palestinas junto a los aficionados que se alineaban en los lados de la estrecha carretera del ascenso final, pero nadie interfirió con los ciclistas mientras avanzaban lentamente hacia la meta.