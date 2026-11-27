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DETROIT.- Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Rome Odunze con 3 segundos por jugar para tomar la delantera, y con lo que los Bears de Chicago tomaron su primera ventaja del partido antes de vencer el jueves 39-35 a los Lions de Detroit para romper un empate en el primer lugar de la NFC Norte.

Los Bears (9-2) han ganado seis seguidos en total.

Williams marcó el rumbo al completar 30 de 44 pases para 345 yardas, con dos pases de touchdown, después de estar abajo por 11 puntos a mitad del cuarto periodo tras la carrera de 70 yardas de Jahmyr Gibbs para su tercera anotación del partido.

Los Lions (8-3) venían de ganar seis seguidos, pero no pudieron conseguir una detención defensiva para sostener la victoria y celebrar otra actuación asombrosa de Gibbs.

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El dinámico corredor sumó 205 yardas por tierra en 21 acarreos y tres touchdowns, y atrapó cinco pases para 42 yardas, para un total de 247 yardas desde la línea de golpeo, después de haber acumulado 252 yardas en un partido a inicios de este mes contra New England.