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ORCHARD PARK.- Tyler Bass convirtió un gol de campo de 57 yardas con el reloj en cero para darle a los Bills de Buffalo (10-1) una victoria de 13-10 sobre los Chiefs de Kansas City (8-3), en una noche de jueves marcada por la lluvia, el viento y el frío.

James Cook sumó 117 yardas por tierra y un touchdown de 5 yardas, mientras que Bass también acertó una patada de 54 yardas en un duelo dominado por las defensas. El esperado choque ofensivo entre Josh Allen y Patrick Mahomes no se materializó debido al clima adverso, con temperatura de 1.11 °C, ráfagas de viento de hasta 56.33 km/h y sensación térmica de -5 °C. Allen completó 10 de 21 pases para 81 yardas con dos intercepciones en zona roja, y Mahomes terminó con 16 de 29 para 174 yardas.

Con este resultado, Buffalo ligó su séptima victoria consecutiva e igualó su mejor arranque de temporada desde 1991. Por los Chiefs, Emmett Johnson corrió para 72 yardas y anotó en acarreo de 1 yarda.

La jugada decisiva llegó tras un despeje de Matt Araiza desde su yarda 11 con 15 segundos por jugar. Joe Andreessen desvió parcialmente el balón y Greg Dortch lo regresó 17 yardas hasta la 39 de Kansas City con 4 segundos en el reloj. Minutos antes, Bass ya había empatado el juego a 10 con otro gol de campo de 54 yardas en esa misma dirección.

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