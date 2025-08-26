logo pulso
Blanquean Medias Blancas 7-0 a Reales

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
CHICAGO.- Shane Smith permitió un hit en siete entradas, la labor más prolongada de su carrera, Korey Lee conectó un jonrón de dos vueltas, y los Medias Blancas de Chicago vapulearon el lunes 7-0 a los Reales de Kansas City.

Smith (4-7) lanzó hasta la séptima entrada por primera vez en su carrera. Enfrentó apenas a 23 bateadores con 80 lanzamientos.

Lee, en su primera apertura desde que fue convocado de la sucursal de la Triple-A en Charlotte, descargó un poderoso batazo sobre la pared del jardín izquierdo para su primer jonrón de la temporada.

Colocó así la pizarra 5-0 en la cuarta entrada.

Brooks Baldwin siguió con un jonrón cerca del mismo lugar para una ventaja de seis carreras.

Chicago ha ganado tres juegos consecutivos después de perder 14 de 18.

Kansas City cayó a un registro de 13-10 en agosto. Los Reales llegaron habiendo anotado al menos cinco carreras en 20 de 34 juegos (58.8%) desde el receso del Juego de Estrellas --empatados con Milwaukee por la mayor cantidad en las mayores.

El abridor de Kansas City, Noah Cameron (7-6), permitió seis carreras limpias y ocho hits en cinco entradas.

Mike Yastrzemski conectó un doble en la tercera y Bobby Witt Jr. añadió uno en la novena para los dos hits de Kansas City.

