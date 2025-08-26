Compartida la cima de la Liga Azteca

El Torneo Quetzal Apertura 2025 continúa encendiendo la emoción en la Categoría de Ascenso de la Liga de Futbol Azteca, donde tras 14 jornadas disputadas, la lucha por el liderato se mantiene más cerrada que nunca.

En lo más alto de la clasificación se encuentran Abarrotes Muñiz y Combinado FM, ambos con 20 puntos, aunque el primero conserva la cima gracias a su poderosa ofensiva, con 59 goles a favor y una diferencia de +32. Por su parte, Combinado FM se mantiene al acecho con una defensa más sólida y solo dos derrotas en el torneo.

Muy cerca, en la tercera posición, aparece Buenavista FC con 15 puntos en apenas 8 partidos jugados, lo que lo convierte en uno de los equipos con mejor rendimiento porcentual y un fuerte candidato a dar la sorpresa en la recta final. Le sigue El Regreso de Unión Julias, que con 13 unidades se mantiene en la pelea tras registrar 4 triunfos y 5 empates en 11 encuentros.

En la zona media de la tabla se ubican Los Muchachos de Don Beto (13 pts), BMH Suministros (13 pts) y Deportivo San Alberto (12 pts), equipos que aún buscan regularidad para escalar posiciones.

Más abajo, Amigos FC, Atlético Salazares y Toros Negros FC comparten la cifra de 10 unidades, aunque con diferencias de goles negativas que los han alejado de puestos de protagonismo. Por su parte, Deportivo Puros Cuates (9 pts) y Spartanos FC ( 6 pts) cierran la clasificación, este último con apenas una victoria en todo el torneo.