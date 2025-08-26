Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Habitantes de la colonia Lomas Primera Sección, en la capital potosina, denunciaron que tras las recientes lluvias se registró la caída de un poste de luz sobre la avenida Niño Artillero, por lo que solicitaron la atención de las autoridades municipales para resolver esta situación.

Mediante un recorrido se pudo constatar la presencia de un poste inclinado en la mencionada avenida, a la altura de la calle Carlos López Zertuche, el cual obstruye el acceso de una vivienda de la colonia y el cruce peatonal de esta calle.

De acuerdo con testimonio de vecinos de la zona, esta situación se registró durante las lluvias del fin de semana, por lo que inmediatamente reportaron la situación ante el Ayuntamiento capitalino a través del chat bot municipal; sin embargo, no se ha dado a respuesta por parte de las autoridades.

De igual forma, destacaron que esta situación ha causado problemáticas en el suministro de energía eléctrica de la zona, por lo que añadieron que ya se dio el reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que atiendan esta situación.

