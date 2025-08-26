logo pulso
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Por Martín Rodríguez

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
La iglesia católica potosina celebró misa solemne a San Luis Rey de Francia, y con la bendición de reliquias del rey, que se encuentran en la Catedral, conmemoró la fiesta patronal de la ciudad; en ella, la feligresía potosina fue llamada a hacer fermento de paz.

La misa convocó a todo el Cabildo catedralicio y sacerdotes de templos y parroquias de la Arquidiócesis. Con motivo de la conmemoración a San Luis Rey de Francia, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Cavazos Arizpe dijo que desea a los potosinos un tiempo muy favorable.

Recordó a San Luis Rey como un gobernante que llevó en su vida y con base en las creencias católicas, su gobierno en Francia, así mismo llevó a su familia por el mismo camino y es así como logra la santidad.

Dijo que San Luis Rey es un gran ejemplo para todos los potosinos, y es precisamente por eso que se celebra con orgullo al patrono de la ciudad de San Luis Potosí. Llamó también a los potosinos a orar por la paz, considerar que el Papa León XIV ha invitado a vivir este tiempo de oración para que el mundo se pacifique. Dijo que la paz se logra a través de la sana convivencia humana, y que no haya violencia por diferencias de ninguna índole.

Explicó el arzobispo que también se debe recordar a San Luis Potosí que el Papa Francisco invitaba a ser artesanos de paz, aún en las adversidades, y aún teniendo contrariedades de situaciones diversas. 

Llamó a la feligresía de San Luis Potosí a hacer fermento de paz, de hermandad y de ese don que todos en todo el mundo debemos tener.

