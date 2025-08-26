logo pulso
Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

Los Commanders de Washington y el wide receiver estrella Terry McLaurin acordaron una extensión de contrato de tres años por un valor de 96 millones de dólares, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

McLaurin inicialmente no se presentó al campo de entrenamiento y luego fue incluido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse una vez que se reportó. Después de pedir un intercambio cuando las negociaciones estaban estancadas, recientemente había sido activado con la esperanza de estar disponible para el partido inaugural de la temporada el 7 de septiembre contra el rival del Este de la NFC, los Giants de Nueva York.

El acuerdo se concretó menos de dos semanas antes de ese juego, manteniendo a McLaurin bajo contrato hasta 2028.

