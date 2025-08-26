Agónico triunfo del Liverpool

NEWCASTLE, Inglaterra.- Rio Ngumoha, suplente de 16 años, anotó un sensacional gol de último minuto para que el Liverpool superara el lunes 3-2 a un Newcastle que jugaba con 10 hombres, en un partido de la Liga Premier inglesa para la historia.

El Newcastle jugó la segunda mitad en inferioridad numérica a raíz de que Anthony Gordon fue expulsado justo antes del descanso. Cuando el Liverpool, que ganaba 1-0 al receso, se puso 2-0 segundos después de comenzar la segunda mitad, parecía que el partido había terminado para los hombres de Eddie Howe.

Pero el cabezazo del capitán Bruno Guimarães a los 57 minutos le dio oxígeno al Newcastle y los 52.200 fanáticos presentes en St James’ Park estallaron en júbilo a los 88 minutos cuando el suplente William Osula alcanzó un largo despeje para empujar el balón más allá del alcance del arquero brasileño Allison y empatar el marcador 2-2.

Las lesiones en la segunda mitad, de Sandro Tonali y Fabian Schar del Newcastle, provocaron al menos 11 minutos de tiempo añadido, y mientras el equipo local continuaba presionando a la desorganizada defensa del Liverpool, parecía que podría lograr una de las remontadas más inesperadas.

Sin embargo, las sustituciones tardías de Arne Slot cambiaron el equilibrio nuevamente. Ngumoha fue enviado al campo seis minutos después del tiempo añadido para su debut en la Liga Premier.

Cuatro minutos después, el extremo desmarcado anotó el gol de la victoria con aplomo.

El gol llegó cuatro días antes de su cumpleaños 17 y lo convirtió en el cuarto goleador más joven en la historia de la Premier, detrás de James Vaughan, James Milner y Wayne Rooney.

“Esto es lo que hace que la Premier League sea tan especial”, dijo Slot. “Cada aficionado en el mundo habría disfrutado viendo este partido de fútbol, también porque sus fanáticos fueron increíbles. No estoy muy seguro de que haya sido un partido de fútbol hoy. Fue jugada a balón parado tras otra, un saque de banda largo tras otro. No colapsamos y nos mantuvimos fuertes. No jugamos lo suficientemente bien con el balón. No creo que haya habido tanto juego abierto.”

La acción en el campo eclipsó el drama tras bambalinas que dominó la preparación para lo que se ha convertido en uno de los enfrentamientos más esperados de la liga.