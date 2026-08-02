"Bob"Espinoza se lleva la pole

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El piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa se quedó con la pole position de la Fecha 7 de Trucks México Series, presentada por Mikel´s y Carreras en Vivo, luego de protagonizar una espectacular sesión de calificación en el Súper Óvalo Potosino, donde buscará este domingo una victoria que le permita asegurar su boleto al Chase por el campeonato.

La actividad sabatina comenzó con el dominio de Jan Phillip Krüll (#7), quien marcó el mejor tiempo en las dos sesiones de prácticas disputadas sobre el óvalo de media milla. Sin embargo, Espinosa (#96) se mantuvo siempre como uno de los principales contendientes, anticipando una intensa batalla por la posición de privilegio.

La clasificación ofreció una de las definiciones más cerradas de la temporada. Roberto Espinosa registró un tiempo de 23.969 segundos, suficiente para superar a Krüll por apenas 0.003 segundos y quedarse con la pole position frente a la afición potosina.

El tercer puesto fue para Carlos Novelo (#93), quien quedó a tan solo 0.012 segundos del mejor registro, confirmando la gran paridad que existe entre los principales protagonistas del campeonato.

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El Top 5 de la clasificación lo completaron Santiago Cruz y Rafael Maggio, quienes partirán desde la cuarta y quinta posición, respectivamente, en una carrera que promete emociones de principio a fin.

Con este resultado, Roberto Espinosa consiguió su cuarta pole position de la temporada, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos del serial y reafirmando su candidatura al título de la categoría.

La carrera de la fecha 7 de Trucks México Series se disputará este domingo 2 de agosto a las 11:30 horas en el Súper Óvalo Potosino. La competencia estará pactada a 100 vueltas o un máximo de 75 minutos, contará con un stage en la vuelta 40 y una parada obligatoria para cambio de neumático, elementos que podrían ser determinantes en la estrategia de los equipos.