logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Booker conduce a Suns a la victoria

Por AP

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Booker conduce a Suns a la victoria

NUEVA ORLEÁNS.- Devin Booker anotó 20 puntos, incluidos dos tiros decisivos en los momentos finales, y los Suns de Phoenix vencieron el sábado 123-114 a los Pelicans de Nueva Orleáns, para lograr una barrida en los dos juegos consecutivos que conformaron su serie.

Booker lideró a siete jugadores de los Suns que lograron cifras de dos dígitos. Dillon Brooks totalizó 18 puntos, Collin Gillespie anotó 17, Jordan Goodwin agregó 16 y Royce O´Neale terminó con 15.

Trey Murphy III anotó 24 puntos por los Pelicans, y Zion Williamson sumó 22 desde el banco al acertar ocho de 11 disparos. El pívot novato Derik Queen registró 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jeremiah Fears anotó 18 unidades y Saddiq Bey finalizó con 17.

El encuentro se puso tenso en el tercer cuarto después de que Nueva Orleáns montó una racha de 12-2 para reducir el déficit a 73-71. Tras un silbato, el base de los Pelicans, José Alvarado, y el pívot de Phoenix, Mark Williams, intercambiaron golpes. Ambos fueron expulsados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los dos se enredaron después de que Williams, de 2,16 metros, estableció una pantalla de balón sobre Alvarado, de 1,83 metros. El boricua-mexicano empujó a Williams para apartarlo del camino.

Tras el pitazo, Williams empujó a Alvarado por la espalda, y se desató una pelea.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Quién llega mejor reforzado al Clausura 2026?
¿Quién llega mejor reforzado al Clausura 2026?

¿Quién llega mejor reforzado al Clausura 2026?

SLP

El Universal

Arranca el 9 de enero

NFL: Horario y canales para ver los juegos de la Semana 17
NFL: Horario y canales para ver los juegos de la Semana 17

NFL: Horario y canales para ver los juegos de la Semana 17

SLP

El Universal

Raúl Jiménez anota el gol de la victoria del Fulham
Raúl Jiménez anota el gol de la victoria del Fulham

Raúl Jiménez anota el gol de la victoria del Fulham

SLP

El Universal

Draper dice no estar listo para Australia
Draper dice no estar listo para Australia

Draper dice no estar listo para Australia

SLP

AP