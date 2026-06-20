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Brasil cumple y golea a Haití

Vinícius y Matheus Cunha encaminan a la verdeamarela a los 16vos.

Por AP

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Brasil cumple y golea a Haití
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      FILADELFIA.- Aún sin mostrar una versión virtuosa que silencie las dudas que le atenazan, Brasil exhibió pegada para despachar a un frágil adversario.

      Vinícius Júnior marcó un gol y asistió en el segundo de los dos tantos de Matheus Cunha, con lo que la Seleção sonriera el viernes con un balsámica victoria 3-0 ante Haití en el Mundial.

      Al equipo de Carlo Ancelotti le costó en demasía abrir el marcador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Pero el gol inicial de Cunha abrió las compuertas para dar cuenta de un conjunto caribeño que disputa su segunda Copa del Mundo y primera desde 1974.

      Después del decepcionante empate 1-1 en el debut contra Marruecos el sábado pasado, Ancelotti —el primer extranjero que dirige a Brasil en un Mundial— hizo dos cambios en el once titular. Cunha ocupó el puesto de Igor Thiago en el ataque, mientras que Danilo desplazó a Ibañez.

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      Cunha no desaprovechó su oportunidad al abrir el marcador a los 23 minutos. El mismo jugador del Manchester United gestó la jugada: recuperación en el mediocampo, entrega a Bruno Guimarães y pase a Vinícius por la izquierda del área. El astro del Real Madrid recortó y sacó un remate que el arquero Johny Placide alcanzó a repeler, pero el rebote quedó servido para que Cunha lo empujara a cámara lenta.

      Más tarde, a los 36, Cunha empalmó un potente zurdazo al ángulo tras ser asistido por Vinícius.

      En los descuentos de la primera parte, Vinícius le ganó las espaldas a la defensa haitiana y batió a Placide en el mano a mano para estampar su segundo gol de la copa.

      Y eso bastó para que la pentacampeona resolviera el trámite y adueñarse del primer puesto del Grupo C al llegar a los cuatro puntos. Marruecos, que a primera hora venció 1-0 a Escocia en Boston, marcha segundo con la misma cantidad de unidades. Los escoceses ocupan la tercera plaza con tres puntos.

      Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, sufrió su segunda derrota seguida y se convirtió en el primer equipo eliminado del torneo.

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