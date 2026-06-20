Bravos superan 3-2 a los Cerveceros

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ATLANTA.- Jacob Misoriowski perdió por primera vez en dos meses, después de que los Bravos de Atlanta anotaran dos carreras contra el as de los Cerveceros de Milwaukee y Mike Yastrzemski conectara un jonrón en una victoria el viernes por la noche por 3-2 en el primer juego de una serie de tres entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

Misiorowski (8-3) había permitido apenas una carrera limpia en ocho aperturas antes del juego, pero Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada ante el as que le dio a los Bravos una ventaja de 2-1. Fue la primera vez desde el 25 de abril que Misiorowski permitió múltiples carreras.

El jardinero derecho de los Bravos, Eli White, puso out al venezolano Jackson Chourio por centímetros en el plato en la novena entrada para preservar la ventaja de 3-2, y el cubano Raisel Iglesias consiguió su 15º salvamento al ponchar al venezolano William Contreras para terminar el juego.

El venezolano Martín Pérez (6-3) ganó su cuarta apertura consecutiva, al permitir una carrera en seis entradas con cinco ponches.

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