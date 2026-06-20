logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bravos superan 3-2 a los Cerveceros

Por AP

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Bravos superan 3-2 a los Cerveceros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ATLANTA.- Jacob Misoriowski perdió por primera vez en dos meses, después de que los Bravos de Atlanta anotaran dos carreras contra el as de los Cerveceros de Milwaukee y Mike Yastrzemski conectara un jonrón en una victoria el viernes por la noche por 3-2 en el primer juego de una serie de tres entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

      Misiorowski (8-3) había permitido apenas una carrera limpia en ocho aperturas antes del juego, pero Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada ante el as que le dio a los Bravos una ventaja de 2-1. Fue la primera vez desde el 25 de abril que Misiorowski permitió múltiples carreras.

      El jardinero derecho de los Bravos, Eli White, puso out al venezolano Jackson Chourio por centímetros en el plato en la novena entrada para preservar la ventaja de 3-2, y el cubano Raisel Iglesias consiguió su 15º salvamento al ponchar al venezolano William Contreras para terminar el juego.

      El venezolano Martín Pérez (6-3) ganó su cuarta apertura consecutiva, al permitir una carrera en seis entradas con cinco ponches.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026
        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026

        Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        El equipo estadounidense suma 6 puntos tras dos partidos y lidera el Grupo D con claridad.

        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial
        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial

        El anfitrión EU gana y avanza en Mundial

        SLP

        EFE

        El equipo de Pochettino mantuvo su invicto y podría ser líder de grupo si Turquía no gana

        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte
        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte

        Festival de los Botes del Dragón 2026 en Beijing: tradición y deporte

        SLP

        AP

        Más de 1,000 atletas y 200,000 espectadores participan en las carreras de botes del dragón en Beijing.

        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato
        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato

        Aguirre mantiene la calma pese pesar al liderato

        SLP

        El Universal

        Enfrentará un partido complicado contra República Checa en la fase de grupos