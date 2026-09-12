Buscará Garfias cerrar con fuerza en F3

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Todo se encuentra listo en España para la última fecha de la FIA Fórmula 3, donde el piloto potosino Joss Garfias buscará cerrar de la mejor manera su primera temporada dentro de la categoría, a bordo del monoplaza número 22 del equipo PREMA.

Garfias ha vivido una campaña marcada por la adaptación y el aprendizaje en una de las principales antesalas de la Fórmula 1. Durante el año logró sumar puntos y mostrar una evolución progresiva, por lo que ahora pretende aprovechar la cita en Madrid para completar su temporada con un resultado destacado y comenzar a trabajar rumbo a 2027.

"Venimos de una fecha donde nos quedamos a un escalón de los puntos en Italia. Fue una temporada de mucho aprendizaje, siempre en ascendente, de menos a más. Llegamos a Madrid con la intención de cerrar de la mejor manera", señaló el piloto mexicano.

El potosino explicó que, una vez concluida la competencia, será momento de analizar lo realizado durante el año y comenzar la planeación de la siguiente campaña. "De momento estoy concentrado en culminar con el mejor resultado del año; la intención es seguir trabajando acá en Europa en el camino hacia lo más alto del automovilismo", agregó.

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La última cita se desarrollará en el Madring, circuito madrileño de 5.047 kilómetros de longitud que combina sectores construidos específicamente para la competencia con vías públicas. En este escenario, la Fórmula 3 formará parte del programa de actividades del Gran Premio de España de Fórmula 1.

La actividad para Garfias contempla este sábado 12 la Sprint Race a las 3:05 horas y otra competencia a las 10:00 horas, mientras que la carrera final está programada para el domingo 13 a la 01:45 horas. Con ello, el mexicano pondrá punto final a su primer año en FIA Fórmula 3, con la mira puesta en continuar su desarrollo dentro del automovilismo europeo.