Cachorros hacen pedazos a Azulejos

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CHICAGO.- Carson Kelly conectó el segundo grand slam de su carrera en la primera entrada de siete carreras de Chicago y terminó con un récord personal de seis impulsadas, mientras los Cachorros aplastaron 16-2 a los Azulejos de Toronto el viernes.

Pete Crow-Armstrong pegó tres sencillos, remolcó una carrera y recibió dos bases por bolas para ampliar a 22 juegos —la mejor racha de su carrera— su seguidilla embasándose, lo que ayudó a los Cachorros a ganar por segunda vez consecutiva y por sexta en ocho juegos. El jardinero central de Chicago batea para .409 durante ese tramo.

Justin Dean, llamado desde Triple-A antes del juego, produjo tres carreras en la séptima entrada de cinco anotaciones de Chicago con un triple —su primer imparable en las Grandes Ligas— después de reemplazar a Crow-Armstrong en el jardín central en la parte alta del episodio.

Ben Brown (4-2) permitió dos carreras con cuatro hits, ponchó a cuatro y no dio bases por bolas en seis entradas.

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Seiya Suzuki y Nico Hoerner conectaron cada uno un doble entre sus tres imparables en el ataque de 18 hits de Chicago.

Los Azulejos y Kevin Gausman (4-5) quedaron desbordados temprano tras barrer en tres juegos a los Medias Rojas en Boston. George Springer conectó un jonrón solitario e impulsó una carrera con un sencillo en su cuarto juego de múltiples hits en sus últimos cinco.

Suzuki impulsó las dos primeras carreras en la primera entrada. El grand slam de Kelly, un batazo de 428 pies elevado hacia las gradas del jardín entre izquierdo y central, puso la pizarra 6-0; luego Alex Bregman produjo una carrera con un sencillo.

Los Cachorros aprovecharon cuatro bases por bolas y cinco hits en la primera, al igualar su máximo de la temporada de carreras en una entrada.