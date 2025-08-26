logo pulso
Cadillac F1 desmiente contratación de Christian Horner para la próxima temporada

Tras su despido de Red Bull, Christian Horner no se unirá al undécimo equipo de la parrilla de Fórmula Uno, Cadillac F1.

Por AP

Agosto 26, 2025 02:44 p.m.
A
Cadillac F1 desmiente contratación de Christian Horner para la próxima temporada

El nuevo equipo de Cadillac en la F1 negó rotundamente los informes que sugerían que estaba considerando contratar al despedido director de Red Bull, Christian Horner, para formar parte de lo que será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula Uno la próxima temporada.

Horner fue despedido abruptamente tras el Gran Premio de Gran Bretaña el mes pasado sin que se diera una razón para su destitución. El despido puso fin a un período de 20 años que incluyó ocho títulos de pilotos de F1 y recientes turbulencias que siguieron al equipo dentro y fuera de la pista.

Informes recientes afirmaban que Horner podría aterrizar en Cadillac, que debutará la próxima temporada en la F1. Pero Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, aseguró durante el anuncio de los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que no estaba contratando a Horner.

"No ha habido conversaciones con Christian Horner. No hay planes para hacerlo", dijo Towriss. "Me gustaría cerrar oficialmente ese rumor".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego elogió a Graeme Lowdon, el actual director del equipo Cadillac.

"Nuestro respaldo es 100% para Graeme Lowdon", afirmó Towriss.

Horner fue director de Red Bull desde que ingresó a la F1 como constructor de tiempo completo en 2005.

Horner estuvo al mando durante ocho títulos de pilotos de F1 —cuatro para Sebastian Vettel y cuatro para Verstappen— y seis títulos de constructores durante su tiempo con el equipo.

Pero McLaren ha dominado esta temporada en la F1, mientras que el rendimiento de Red Bull ha disminuido, aunque el campeón defensor Verstappen sigue tercero en la clasificación y el equipo está en cuarto lugar.

SLP

AP



