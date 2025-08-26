Apple anuncia fecha de presentación del nuevo iPhone 17
Será el 9 de septiembre en la sede de Cupertino (California)
La tecnológica estadounidense Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que se encuentre el nuevo teléfono iPhone 17, en un evento que se celebrará en la sede de Cupertino (California) bajo el lema: 'Awe dropping' (Impresionante).
En la invitación al evento aparece el icónico logo de la manzana mordida, pero con un efecto que simula una imagen térmica: los bordes están teñidos de rojo, lo que sugiere calor, mientras que el centro es azul, indicando frío.
Se espera que, además de presentar nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes, Apple anuncie también actualizaciones del Apple Watch durante su evento.
Desde 2020, los eventos los lanzamientos de Apple se realizan mediante videos pregrabados.
El evento se retransmitirá en la web de la compañía a partir de las 10 hora local (17 hora GMT).
