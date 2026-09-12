Canastea Fuerza Regia a Santos

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Ante una buena presencia de aficionados en las gradas del Auditorio Miguel Barragán, los Santos del Potosí terminaron cayendo en la serie y en el segundo duelo de la serie por marcador final de 103-74 ante Fuerza Regia, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la quinteta potosina, que tuvo que remar contra corriente desde el primer periodo. Fuerza Regia aprovechó mejor sus oportunidades y cerró los primeros diez minutos con ventaja de 25-15.

Para el segundo cuarto, Santos reaccionó y mostró una mejor versión ofensiva, logrando recortar la diferencia e incluso colocarse por momentos al frente. La mejoría permitió que el conjunto local se fuera al descanso con apenas un punto de desventaja, 43-42.

En la segunda mitad, Fuerza Regia retomó el control del encuentro gracias a su efectividad desde larga distancia y amplió considerablemente la diferencia. Al término del tercer periodo, los regiomontanos dominaban la pizarra 80-56.

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Durante el último cuarto, Santos intentó regresar al partido con algunos triples, pero la reacción no fue suficiente y Fuerza Regia mantuvo el control hasta cerrar el compromiso con marcador definitivo de 103-74. Por los potosinos, Jahlil White y Blake Javion terminaron con 13 puntos cada uno, mientras que por la visita Jimond Ivey y Corea Sanders sumaron 16 unidades cada uno.

La siguiente serie para los Santos del Potosí será en Fresnillo, donde enfrentarán a los Gambusinos los días 15 y 16 de septiembre en el Auditorio Solidaridad. Por su parte, Fuerza Regia regresará a casa para medirse ante los Mineros de Zacatecas.