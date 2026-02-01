Carlos Alcaraz hace historia al ganar los cuatro Grand Slam

MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz tiene apenas 22 años, es el hombre más joven que alza los títulos en las cuatro grandes citas del tenis, y tuvo que lograr lo que ningún hombre había conseguido antes para completar el Grand Slam de carrera en Australia.

El número uno del mundo perdió el domingo el primer set de la final del Abierto de Australia en 33 minutos ante un Novak Djokovic que salió a todo vapor en busca de ampliar su récord con un 25mo título de Grand Slam, pero el joven español se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

"Significa muchísimo", dijo Alcaraz. "Era algo que llevaba buscando mucho tiempo.

Djokovic había ganado las 10 finales anteriores que disputó en el Melbourne Park y, a pesar de tener 38 años, se dio todas las oportunidades de extender esa racha a 11 cuando necesitaba solo dos sets para ganar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcaraz enfrentó el desafío.

"El tenis puede cambiar en un solo punto. Un punto, una sensación, un golpe puede cambiar completamente el partido", afirmó. "Jugué bien el primer set, pero frente a mí tenía a un gran e inspirado Novak, que estaba jugando extraordinario".

Un par de errores no forzados de Djokovic al comienzo del segundo set le dieron confianza a Alcaraz.

Se prodigó por devolver tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre el jugador más laureado en la historia del tenis masculino. Hubo intercambios prolongados donde cada jugador golpeó suficientes tiros brillantes como para ganar un juego.

Djokovic ha hecho un arte de recuperarse de posiciones precarias. A pesar de estar dos sets a uno abajo, estuvo a la distancia de una pelota en el noveno juego del cuarto set de darle la vuelta a esta final.

Después de defender seis puntos de quiebre en el set, animó a la multitud cuando llegó a estar 30-30. La multitud respondió con cánticos de "¡Nole, Nole, Nole!"

Cuando Djokovic tuvo una oportunidad de punto de quiebre —su primera desde el segundo set— animó a sus seguidores nuevamente. Pero cuando Djokovic envió un golpe de derecha largo en el siguiente punto, Alcaraz lo tomó como un respiro.

Un corto ganador de derecha, un golpe desviado de Alcaraz, tocó la red y cayó dentro de la línea para darle punto de juego. Luego Djokovic tuvo otro golpe de derecha largo.

Alcaraz respondió con un rugido y selló la victoria al ganar dos de los siguientes tres juegos.

Al salir de la cancha, Alcaraz firmó el lente de la cámara de televisión con un reconocimiento: "Trabajo terminado. 4/4 Completado".

Trabajo en equipo

Después de rendir homenaje en la ceremonia de trofeos a Djokovic por ser una inspiración, Alcaraz se dirigió a su equipo. Al final de la temporada anterior decidió seguir sin su entrenador Juan Carlos Ferrero y Samuel López asumió el liderazgo del equipo.

"Nadie sabe lo duro que he estado trabajando para conseguir este trofeo. Solo perseguí este momento tanto", dijo Alcaraz. "La pretemporada fue un poco una montaña rusa emocional".

"Me empujabas todos los días a hacer todas las cosas correctas", agregó. "Estoy realmente agradecido por todos los que tengo en mi esquina ahora mismo".

Elogios de Djokovic

Djokovic bromeó que esta sería una rivalidad por los próximos 10 años antes de decir que era justo ceder el protagonismo al nuevo campeón, que es 16 años menor que él.

"Lo que has estado haciendo, la mejor palabra para describirlo es histórico, legendario", dijo. "Así que felicidades".

Ambos jugadores venían de agotadoras victorias en semifinales a cinco sets —Alcaraz resistió al número 3 Alexander Zverev el viernes; la victoria de Djokovic sobre el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia Jannik Sinner terminó después de la 1:30 a.m. del sábado— y mostraron una forma física, atletismo y resistencia fenomenales durante poco más de tres horas en busca de sus propios logros históricos.

Djokovic ganó el último de sus 24 títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2023, su intento por un inédito 25º ha sido bloqueado ahora por Alcaraz o Sinner en nueve torneos importantes.

Rafa presente

Djokovic y Rafael Nadal jugaron algunos partidos épicos, incluido el partido más largo en la historia del Abierto de Australia que duró casi seis horas en 2012.

Nadal estaba en las gradas el domingo, y que fue elogiado por los dos tenistas en la cacha.

"Es mi ídolo, mi modelo a seguir", dijo Alcaraz. Completar el Grand Slam de la carrera "frente a él , lo hizo aún más especial".

Djokovic, dirigiéndose directamente a Nadal como el "legendario Rafa", bromeó diciendo que había "demasiadas leyendas españolas" en Rod Laver.

"Se sintió como si fuera dos contra uno esta noche", dijo.

Uno para la historia

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Es el noveno hombre en lograr el Grand Slam de carrera, una lista que también incluye a Djokovic, Nadal y Roger Federer.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos.