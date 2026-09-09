Carlos Sainz: nuevo trazado Madring será uno de los más duros

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MADRID (AP) — Carlos Sainz espera que el nuevo trazado híbrido de Madring en el Gran Premio de España sea uno de los más duros de la temporada.

Carlos Sainz destaca la intensidad del nuevo trazado

El nuevo circuito, que se construyó con una combinación de carreteras existentes y tramos creados específicamente, hará su debut en la Fórmula 1 este fin de semana. Sainz comentó el miércoles que el trazado debería ser divertido, pero muy exigente para los pilotos.

"Lo principal será la intensidad de la vuelta. Por lo que pude ver en el simulador y por los videos que vimos de las vueltas de prueba de la F3, parece que el circuito será muy intenso, con curva tras curva, muro tras muro. Será uno de los más difíciles y más intensos para el piloto", afirmó Sainz.

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El piloto de Williams, que es de Madrid, comparó el nuevo trazado con los de los Grandes Premios de Azerbaiyán en Bakú y de Arabia Saudí en Jeddah.

"Me recuerda a una mezcla de Bakú y Jeddah, que son algunos de los circuitos más nuevos que se han añadido al calendario y, sinceramente, son de los trazados más divertidos y los que favorecen las mejores carreras. Tengo ganas de probarlo", expresó.

Características técnicas y pruebas previas del circuito Madring

Los pilotos de Fórmula 3 probaron el nuevo trazado el mes pasado, y algunos corredores de la categoría inferior destacaron la intensidad del circuito. Uno comparó secciones del mismo con los circuitos urbanos de Macao y Mónaco.

El diseño de Madring, de 5,4 kilómetros (3,3 millas), tiene 22 curvas y combina zonas de alta velocidad, áreas de frenada fuerte, cambios de pendiente, ángulos ciegos, sectores técnicos y curvas largas de alta carga, todo lo cual reducirá el margen de error.

Se espera que la curva peraltada "La Monumental" sea el punto culminante del nuevo trazado. Tiene más de 500 metros (yardas) de longitud y los autos pasarán unos seis segundos girando en ella. Presenta un peralte máximo del 24% y casi 10 metros (yardas) de diferencia de altura entre sus secciones inferior y superior.

Regreso del Gran Premio de España a Madrid con aforo completo

Aforo completo para el regreso del GP de España a Madrid

Los organizadores informaron el miércoles que las entradas se agotaron para el fin de semana de carrera, con una asistencia estimada de 350.000 personas al evento a lo largo de los tres días de competición. Aproximadamente el 60% eran de España y el 40% del extranjero. La lista de visitantes estuvo encabezada por aficionados de Gran Bretaña, Estados Unidos y México.

El Gran Premio de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. El Gran Premio de España se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.

Los organizadores señalaron que los equipos ya estaban descargando el equipamiento y que los garajes se estaban preparando, mientras las gradas recibían los últimos trabajos de limpieza. El primer día de actividad en pista será el viernes, con dos sesiones de entrenamientos. La clasificación será el sábado y la carrera a 57 vueltas, el domingo.