logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Le ganan trabajadores 79.7 mdp a patrones

La conciliación laboral sigue siendo clave para resolver disputas sin procesos judiciales en San Luis Potosí.

Por Samuel Moreno

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Le ganan trabajadores 79.7 mdp a patrones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante agosto, trabajadores que acudieron al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí (CCLSLP) lograron recuperar 79.7 millones de pesos mediante convenios derivados de conflictos laborales, de acuerdo con el informe mensual del organismo.

      Actividad y resultados en la Zona Centro

      En total, se recibieron mil 931 solicitudes y se realizaron mil 283 audiencias, que derivaron en mil 367 convenios entre trabajadores y empleadores. La mayor parte de la actividad se concentró en la Zona Centro, donde se registraron mil 650 solicitudes, 894 audiencias y 922 convenios, con un monto recuperado de 69.5 millones de pesos.

      Participación de otras regiones y balance general

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Zona Huasteca también tuvo una participación relevante, particularmente por el número de acuerdos alcanzados, con 347 convenios a partir de 378 solicitudes y 185 audiencias. En esta región, el monto recuperado ascendió a 6.9 millones de pesos.

      En la Zona Media se contabilizaron 105 solicitudes, 78 audiencias y 67 convenios, con una recuperación de 1.6 millones de pesos, mientras que en el Altiplano se reportaron 65 solicitudes, 96 audiencias y 43 convenios, que representaron poco más de 962 mil pesos.

      Los resultados muestran que la conciliación laboral continúa siendo una de las principales vías para resolver disputas entre trabajadores y patrones sin llegar a un proceso judicial, aunque la distribución de los casos y recursos recuperados refleja una marcada concentración de la actividad en la región Centro del estado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño
        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        SLP

        Huasteca Hoy

        El rector ofreció detalles de los hechos de este martes y aseguró que se contactó con la familia del joven fallecido

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027
        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP

        Rolando Morales

        La capital potosina fue elegida por su crecimiento urbano y comunidad ciclista activa

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC
        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        SLP

        Rolando Morales

        Cuatro adultos y dos menores recibieron atención por quemaduras leves, aseguró Polanco Acosta

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila
        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        También abrió una carpeta por el deceso de un detenido en la comunidad de Picholco