Le ganan trabajadores 79.7 mdp a patrones

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Durante agosto, trabajadores que acudieron al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí (CCLSLP) lograron recuperar 79.7 millones de pesos mediante convenios derivados de conflictos laborales, de acuerdo con el informe mensual del organismo.

Actividad y resultados en la Zona Centro

En total, se recibieron mil 931 solicitudes y se realizaron mil 283 audiencias, que derivaron en mil 367 convenios entre trabajadores y empleadores. La mayor parte de la actividad se concentró en la Zona Centro, donde se registraron mil 650 solicitudes, 894 audiencias y 922 convenios, con un monto recuperado de 69.5 millones de pesos.

Participación de otras regiones y balance general

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La Zona Huasteca también tuvo una participación relevante, particularmente por el número de acuerdos alcanzados, con 347 convenios a partir de 378 solicitudes y 185 audiencias. En esta región, el monto recuperado ascendió a 6.9 millones de pesos.

En la Zona Media se contabilizaron 105 solicitudes, 78 audiencias y 67 convenios, con una recuperación de 1.6 millones de pesos, mientras que en el Altiplano se reportaron 65 solicitudes, 96 audiencias y 43 convenios, que representaron poco más de 962 mil pesos.

Los resultados muestran que la conciliación laboral continúa siendo una de las principales vías para resolver disputas entre trabajadores y patrones sin llegar a un proceso judicial, aunque la distribución de los casos y recursos recuperados refleja una marcada concentración de la actividad en la región Centro del estado.