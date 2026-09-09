Motociclista cae en hoyanco de la 57 y muere

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un motociclista perdió la vida al caer a un desnivel en lateral de carretera '57, a la altura del eje 116 en la Zona Industrial.

Fue cerca de las 08:00 horas de este miércoles, cuando el hombre de 30 años circulaba sobre la lateral de carretera 57, con dirección a Villa de Pozos.

Al pasar el Eje 116 cayó a un desnivel de una obra pendiente, perdiendo el control y derrapar.

Al sitio arribaron paramédicos quienes al valorar lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil división caminos aseguran el área.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciaron con las diligencias correspondientes.