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Motociclista cae en hoyanco de la 57 y muere

Los hechos, en lateral de la carretera '57, a la atura del Eje 116 de Zona Industrial

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 10:11 a.m.
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Motociclista cae en hoyanco de la 57 y muere
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      Un motociclista perdió la vida al caer a un desnivel en lateral de carretera '57, a la altura del eje 116 en la Zona Industrial.

      Fue cerca de las 08:00 horas de este miércoles, cuando el hombre de 30 años circulaba sobre la lateral de carretera 57, con dirección a Villa de Pozos.

      Al pasar el Eje 116 cayó a un desnivel de una obra pendiente, perdiendo el control y derrapar.

      Al sitio arribaron paramédicos quienes al valorar lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil división caminos aseguran el área.

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      Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciaron con las diligencias correspondientes.

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