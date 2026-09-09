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Estudiante fallece en instalaciones de Ingeniería

Cayó de uno de los pisos del edificio T., las autoridades investigan el hecho

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Estudiante fallece en instalaciones de Ingeniería
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      Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, murió la mañana de este martes al presuntamente lanzarse al vacío desde uno de los pisos del edificio T, en la Zona Universitaria Poniente.

      La UASLP informó del hecho desde un primer momento e indicó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y se comprometió a colaborar a fin de esclarecer el caso.

      Expresó condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del joven, del cual no se ha revelado su identidad.

      Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un suicidio, aunque hasta el momento ni las autoridades ministeriales ni la Universidad han confirmado oficialmente la causa de la muerte.

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      Al momento de los hechos, el rector de la UASLP se encontraba en una gira de trabajo por la Huasteca potosina y participaba en un evento de bienvenida en el campus Tamazunchale.

      La identidad del joven no fue dada a conocer, las autoridades tampoco han proporcionado información adicional sobre las circunstancias en las que fue localizado. 

      El hecho provocó la evacuación del alumnado tanto en la Facultad de Ingeniería como de otras escuelas de la zona.

      Mediante comunicado, la UASLP exhortó a la comunidad universitaria a abstenerse de difundir, compartir o replicar imágenes, videos o información explícita del fallecimiento del estudiante, ya sea en redes sociales o en mensajería instantánea.

      Consideró que la difusión del material "no sólo vulnera la dignidad de la víctima, el dolor de sus familiares y los principios éticos de la institución, sino que, además, constituye una conducta tipificada como delito penal y objeto de responsabilidad civil y administrativa conforme a las leyes vigentes".

      Asimismo, la UASLP apeló a empatía, el respeto y la responsabilidad digital de toda la comunidad institucional.

      Anunció la suspensión de clases "hasta nuevo aviso" en la Facultad de Ingeniería y demás centros educativos que componen la Zona Universitaria, en tanto que las autoridades de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones respectivas para esclarecer el suceso.

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