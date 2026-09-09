Río en riesgo > Luto universitario

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El desarrollo urbano en San Luis Potosí capital, enfocado más en los aspectos habitacionales y comerciales, ha descuidado la arista ambiental.

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Eso se refleja en el río Paisanos, la única vía fluvial viva de la Zona Metropolitana, que baja desde la sierra de San Miguelito.

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Lo anterior se refleja en cómo se ve ahora al río: un afluente utilizado como descarga de aguas residuales y un cauce que es tratado como un basurero.

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El señalamiento hecho por ecologistas capitalinos a las autoridades municipales, y más específicamente al Interapas, está más que justificado.

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Ese desdén obligó a quienes pretenden proteger el afectado cauce a hacer el llamado a las autoridades federales.

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Habrá que ver si este señalamiento hace reaccionar a las autoridades locales, para que pongan atención y sobre todo acciones, para reactivar ese patrimonio ambiental de la zona metropolitana.

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A pesar de que el Partido del Trabajo parece haber tomado distancia del gallardismo, con el que se alió en los últimos años, un factor se ha mantenido: la opacidad.

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Quizá el partido rojo y amarillo sea el más opaco entre los institutos políticos en San Luis Potosí. Pero si ha llegado al extremo de negarse a atender un fallo que ya lo obliga a una información solicitada por la organización Ciudadanos Observando, eso sólo es posible debido a que la autoridad reguladora, la Cegaip, no puede hacer nada más para obligar al cumplimiento de sus propias decisiones.

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Y lo más lamentable es que no se avizora una mejoría dado que la agonía de la comisión la ha inhabilitado como un órgano funcional, que obligue al PT a cumplir.

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El lamentable hecho registrado ayer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pone en relieve la necesidad de reforzar los aspectos relacionados con la salud mental.

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En especial porque no se trata de un caso aislado. A la par de la tragedia universitaria, tan sólo en Soledad de Graciano Sánchez, las autoridades municipales consignan cuatro casos de personas que han intentado de arrojarse de puentes peatonales.

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No hay ningún elemento que apunte a una "epidemia" de suicidios. Afirmarlo sería irresponsable, pero aún si fuera uno sólo el caso, la alerta amarilla debería encenderse en varias dependencias públicas.

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Pero eso no implica que deba haber una ventilación excesiva de este caso en particular. Desde que se supo del caso, hubo una especie de carrera mediática y en redes sociales para exponer el hecho, cayendo en excesos.

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La decencia debe prevalecer en este tipo de casos.