logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mínimos, proyectos federales para SLP

De 679 reportados por la Secretaría de Hacienda, apenas 6 benefician directamente a la entidad potosina

Por Jaime Hernández

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Mínimos, proyectos federales para SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De 679 proyectos de inversión financiados con recursos federales registrados en la base de datos más reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apenas seis benefician a San Luis Potosí y uno de ellos es compartido con otras entidades.

      Secretaría de Hacienda informa avances en inversión federal

      De acuerdo al reporte "Avance Físico de los Programas y Proyectos de Inversión" de la SHCP, esto representa menos del uno por ciento de las acciones federales.

      La suma total del monto de recursos invertidos en todo el país es de 332 mil 649.3 millones de pesos. De ellos, 401.7 millones de pesos corresponden a las acciones destinadas a la entidad, es decir, el 0.12 por ciento del total.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Proyectos clave y montos de inversión en San Luis Potosí

      De esa suma, casi el 70 por ciento, es decir, 273.3 millones de pesos, corresponden a la modernización de la planta productiva de la Casa de Moneda de México, que se ubica en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

      El segundo proyecto con mayor inversión es el acueducto que unirá a la presa El Peaje con la presa de San José, parte del programa Agua para San Luis Potosí, para el que se reporta una inversión de 95 millones de pesos.

      Con 14.1 millones de pesos de inversión se ubica en tercer sitio la sustitución y adquisición de maquinaria y equipo agrícola, que incluye a San Luis Potosí junto con otros estados.

      Para la construcción y equipamiento del CBTA 196 se invirtieron 9.6 millones de pesos.

      La instalación de bombas sumergibles solares en unidades productivas en la comunidad La Noria recibió recursos por 8 millones de pesos.

      Y con 1.54 millones de pesos aparece al final la construcción de una manga de manejo para becerros en esa misma comunidad.

      Por medio de este documento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa al Congreso de la Unión sobre los avances físico y financiero de los programas y proyectos aprobados en Presupuesto de Egresos de este año.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo
        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo

        Normal que por elecciones "se vienen con todo", responde Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Defendió los contratos de gobierno para promover al estado y atraer inversiones

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente
        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las fuertes precipitaciones afectaron el paso vehicular de la Sagrada Familia

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking
        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        SLP

        Rolando Morales

        Buscan subsanar un vacío normativo, así como proteger derechos de usuarios y operadores, dijo Castro Anguiano

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac
        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        SLP

        Samuel Moreno

        Las empresas en San Luis Potosí enfocan su formación en especialización técnica y desarrollo institucional.