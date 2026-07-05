Mínimos, proyectos federales para SLP

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De 679 proyectos de inversión financiados con recursos federales registrados en la base de datos más reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apenas seis benefician a San Luis Potosí y uno de ellos es compartido con otras entidades.

Secretaría de Hacienda informa avances en inversión federal

De acuerdo al reporte "Avance Físico de los Programas y Proyectos de Inversión" de la SHCP, esto representa menos del uno por ciento de las acciones federales.

La suma total del monto de recursos invertidos en todo el país es de 332 mil 649.3 millones de pesos. De ellos, 401.7 millones de pesos corresponden a las acciones destinadas a la entidad, es decir, el 0.12 por ciento del total.

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Proyectos clave y montos de inversión en San Luis Potosí

De esa suma, casi el 70 por ciento, es decir, 273.3 millones de pesos, corresponden a la modernización de la planta productiva de la Casa de Moneda de México, que se ubica en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El segundo proyecto con mayor inversión es el acueducto que unirá a la presa El Peaje con la presa de San José, parte del programa Agua para San Luis Potosí, para el que se reporta una inversión de 95 millones de pesos.

Con 14.1 millones de pesos de inversión se ubica en tercer sitio la sustitución y adquisición de maquinaria y equipo agrícola, que incluye a San Luis Potosí junto con otros estados.

Para la construcción y equipamiento del CBTA 196 se invirtieron 9.6 millones de pesos.

La instalación de bombas sumergibles solares en unidades productivas en la comunidad La Noria recibió recursos por 8 millones de pesos.

Y con 1.54 millones de pesos aparece al final la construcción de una manga de manejo para becerros en esa misma comunidad.

Por medio de este documento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa al Congreso de la Unión sobre los avances físico y financiero de los programas y proyectos aprobados en Presupuesto de Egresos de este año.